『ワールドカップ日本代表メンバー発表会見』時の様子（左から）反町康治氏、森保一監督、田嶋幸三氏 （C）ORICON NewS inc.

サッカーワールドカップ（W杯）カタール大会のドイツ戦に挑む日本代表のスターティングメンバーが発表された。

■日本代表スタメン

GK：権田修一（清水）

DF：長友佑都(FC東京)

DF：吉田麻也(シャルケ、Cap)

DF：酒井宏樹(浦和)

DF：板倉滉(ボルシアMG)

MF：遠藤航(シュツットガルト)

MF：伊東純也(スタッド・ランス)

MF：鎌田大地(フランクフルト)

MF：田中碧(デュッセルドルフ)

MF：久保建英(ソシエダ)

FW：前田大然(セルティック)

■控えメンバー

GK：川島永嗣(ストラスブール)

GK：シュミット・ダニエル(シントトロイデン)

DF：谷口彰悟(川崎F)

DF：山根視来(川崎F)

DF：冨安健洋(アーセナル)

DF：伊藤洋輝(シュツットガルト)

MF：柴崎岳(レガネス)

MF：南野拓実(モナコ)

MF：守田英正(スポルティング)

MF：相馬勇紀(名古屋)

MF：三笘薫(ブライトン)

MF：堂安律(フライブルク)

FW：浅野拓磨(ボーフム)

FW：上田綺世(セルクル・ブルージュ)

FW：町野修斗(湘南)

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