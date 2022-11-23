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サッカーW杯ドイツ戦のスタメン発表　遠藤、鎌田、久保らが先発　【メンバー一覧】

2022年11月23日 21時12分 (11月23日 22時05分更新)
『ワールドカップ日本代表メンバー発表会見』時の様子（左から）反町康治氏、森保一監督、田嶋幸三氏 （C）ORICON NewS inc.

『ワールドカップ日本代表メンバー発表会見』時の様子（左から）反町康治氏、森保一監督、田嶋幸三氏 （C）ORICON NewS inc.

　サッカーワールドカップ（W杯）カタール大会のドイツ戦に挑む日本代表のスターティングメンバーが発表された。
【写真付き発表】久保が先発だ！サッカーW杯ドイツ戦のスタメンがこちら
■日本代表スタメン
GK：権田修一（清水）
DF：長友佑都(FC東京)
DF：吉田麻也(シャルケ、Cap)
DF：酒井宏樹(浦和)
DF：板倉滉(ボルシアMG)
MF：遠藤航(シュツットガルト)
MF：伊東純也(スタッド・ランス)
MF：鎌田大地(フランクフルト)
MF：田中碧(デュッセルドルフ)
MF：久保建英(ソシエダ)
FW：前田大然(セルティック)
■控えメンバー
GK：川島永嗣(ストラスブール)
GK：シュミット・ダニエル(シントトロイデン)
DF：谷口彰悟(川崎F)
DF：山根視来(川崎F)
DF：冨安健洋(アーセナル)
DF：伊藤洋輝(シュツットガルト)
MF：柴崎岳(レガネス)
MF：南野拓実(モナコ)
MF：守田英正(スポルティング)
MF：相馬勇紀(名古屋)
MF：三笘薫(ブライトン)
MF：堂安律(フライブルク)
FW：浅野拓磨(ボーフム)
FW：上田綺世(セルクル・ブルージュ)
FW：町野修斗(湘南)
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