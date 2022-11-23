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【競馬】12月11日の香港国際競走、JRAが招待を受諾した日本馬を発表

2022年11月23日 18時23分

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JRA

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　JRAは23日、12月11日に香港のシャティン競馬場で行われる香港国際競走からの招待を受諾した日本馬を次のように発表した。
　【香港カップ】（G1・芝2000メートル）ジオグリフ（牡3歳、美浦・木村）、ジャックドール（牡4歳、栗東・藤岡）、ダノンザキッド（牡4歳、栗東・安田隆）、パンサラッサ（牡5歳、栗東・矢作）、レイパパレ（牝5歳、栗東・高野）
　【香港マイル】（G1・芝1600メートル）サリオス（牡5歳、美浦・堀）、シュネルマイスター（牡4歳、美浦・手塚）、ダノンスコーピオン（牡3歳、栗東・安田隆）
　【香港スプリント】（G1・芝1200メートル）ジャンダルム（牡7歳、栗東・池江）、ナランフレグ（牡6歳、美浦・宗像）、メイケイエール（牝4歳、栗東・武英）、レシステンシア（牝5歳、栗東・松下）
　【香港ヴァーズ】（G1・芝2400メートル）ウインマリリン（牝5歳、美浦・手塚）、グローリーヴェイズ（牡7歳、美浦・尾関）
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