読売ジャイアンツ

巨人は23日、東京ドームで開催した「ジャイアンツ・ファンフェスタ 2022 supported by DAZN」で、女子チームの新入団選手16人と、監督、コーチを発表した。監督には球団社長付女子野球アドバイザーの宮本和知さんが就任する。女子チームは今季から始動している1期生4人と合わせて20人で活動する。選手、監督、コーチは以下の通り（数字は背番号）。

【新入団選手】

▽東ここあ 内野手 右投げ両打ち 福井工大付属福井高 2

▽大沼咲貴 内野手 右投げ右打ち 蒲田女子高～埼玉西武ライオンズ・レディース 5

▽中村柚葉 内野手 右投げ右打ち 花崎徳栄高～埼玉アストライア～京都文教 6

▽田中美羽 外野手 右投げ右打ち 横浜隼人高～アサヒトラスト～埼玉西武ライオンズ・レディース 8

▽真砂寧々 内野手 右投げ左打ち 履正社高 9

▽小野寺佳奈 投手 右投げ右打ち クラーク記念国際高仙台キャンパス～エイジェック 11

▽相見菜月 外野手 左投げ左打ち 横浜隼人高～平成国大大～ゴールドジム 12

▽伊藤春捺 投手 右投げ右打ち 福知山成美高 15

▽清水美佑 投手 右投げ右打ち 埼玉栄高～アサヒトラスト～埼玉西武ライオンズ・レディース 17

▽村川祐月 投手 右投げ右打ち 駒沢学園女子高～ハナマウイ 19

▽原田由真 外野手 右投げ右打ち 開志学園高 24

▽野呂萌々子 内野手 右投げ右打ち 駒大苫小牧高 25

▽日高結衣 投手 左投げ左打ち 神戸弘陵高 26

▽沢田百華 投手 右投げ右打ち 作新学院高 30

▽長田朱也香 捕手 右投げ右打ち 開志学園高等学校～ZENKO BEAMS～Bandits Girls 31

▽森崎杏 内野手 左投げ左打ち 福知山成美高 55

【1期生4人】

▽山下陽夏 外野手 右投げ左打ち 蒲田女子高～大体大 7

▽吉安清 投手 右投げ左打ち 至学館高 18

▽金満梨々那 捕手 右投げ右打ち 開志学園高～平成国際大 21

▽島野愛友利 投手・内野手 右投げ右打ち 神戸弘陵高 89

【監督・コーチ】

▽監督 宮本和知 81

▽助監督 長谷川国利 83

▽コーチ 松本哲也 84

▽コーチ 佐藤弘祐 82