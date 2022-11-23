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巨人が女子チームの新入団選手16人と監督、コーチを発表!監督は球団OBの宮本和知さん

2022年11月23日 17時45分

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読売ジャイアンツ

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　巨人は23日、東京ドームで開催した「ジャイアンツ・ファンフェスタ　2022　supported　by　DAZN」で、女子チームの新入団選手16人と、監督、コーチを発表した。監督には球団社長付女子野球アドバイザーの宮本和知さんが就任する。女子チームは今季から始動している1期生4人と合わせて20人で活動する。選手、監督、コーチは以下の通り（数字は背番号）。
　【新入団選手】
　▽東ここあ　内野手　右投げ両打ち　福井工大付属福井高　2
　▽大沼咲貴　内野手　右投げ右打ち　蒲田女子高～埼玉西武ライオンズ・レディース　5
　▽中村柚葉　内野手　右投げ右打ち　花崎徳栄高～埼玉アストライア～京都文教　6
　▽田中美羽　外野手　右投げ右打ち　横浜隼人高～アサヒトラスト～埼玉西武ライオンズ・レディース　8
　▽真砂寧々　内野手　右投げ左打ち　履正社高　9
　▽小野寺佳奈　投手　右投げ右打ち　クラーク記念国際高仙台キャンパス～エイジェック　11
　▽相見菜月　外野手　左投げ左打ち　横浜隼人高～平成国大大～ゴールドジム　12
　▽伊藤春捺　投手　右投げ右打ち　福知山成美高　15
　▽清水美佑　投手　右投げ右打ち　埼玉栄高～アサヒトラスト～埼玉西武ライオンズ・レディース　17
　▽村川祐月　投手　右投げ右打ち　駒沢学園女子高～ハナマウイ　19
　▽原田由真　外野手　右投げ右打ち　開志学園高　24
　▽野呂萌々子　内野手　右投げ右打ち　駒大苫小牧高　25
　▽日高結衣　投手　左投げ左打ち　神戸弘陵高　26
　▽沢田百華　投手　右投げ右打ち　作新学院高　30
　▽長田朱也香　捕手　右投げ右打ち　開志学園高等学校～ZENKO　BEAMS～Bandits　Girls　31
　▽森崎杏　内野手　左投げ左打ち　福知山成美高　55
　【1期生4人】
　▽山下陽夏　外野手　右投げ左打ち　蒲田女子高～大体大　7
　▽吉安清　投手　右投げ左打ち　至学館高　18
　▽金満梨々那　捕手　右投げ右打ち　開志学園高～平成国際大　21
　▽島野愛友利　投手・内野手　右投げ右打ち　神戸弘陵高　89
　【監督・コーチ】
　▽監督　宮本和知　81
　▽助監督　長谷川国利　83
　▽コーチ　松本哲也　84
　▽コーチ　佐藤弘祐　82

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