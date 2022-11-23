キンキ生出演『今日は一日“KinKiKids”三昧』9時間生放送 リスナー投票TOP25発表
2022年11月23日 08時15分 (11月23日 10時06分更新)
人気デュオ・KinKi KidsのCDデビュー25周年を記念したNHK-FM『今日は一日“KinKiKids”三昧』が、きょう23日に9時間（後0：15～6：50、後9：30～深0：00）にわたって生放送される。
スタジオゲストとして、KinKi Kidsの堂本光一、堂本剛が生出演。「硝子の少年」「愛されるより愛したい」「全部だきしめて／青の時代」などの代表曲をはじめ、2人の名曲を一挙オンエアする。
25周年にちなみ、吉田拓郎、山下達郎、松本隆といった、ゆかりの深いアーティスト、クリエイター総勢25組から寄せられた祝福メッセージも紹介。番組の後半には、リスナー投票による「三昧で聴きたいKinKiソングTOP25」も発表される。
■NHK-FM『今日は一日“KinKiKids”三昧』
放送日時：11月23日（水・祝） 午後0時15分～6時50分、午後9時30分～深夜0時
放送日時：11月23日（水・祝） 午後0時15分～6時50分、午後9時30分～深夜0時
▼スタジオゲスト
堂本光一・堂本剛（KinKi Kids）、りんたろー。（EXIT）、シュウペイ（ぺこぱ）
堂本光一・堂本剛（KinKi Kids）、りんたろー。（EXIT）、シュウペイ（ぺこぱ）
▼コメント出演
秋元康、市村正親、織田哲郎、久保田利伸、斎藤工、坂崎幸之助（THE ALFEE）、シュウペイ（ぺこぱ）、高見沢俊彦（THE ALFEE）、竹内まりや、武部聡志、堂島孝平、DREAMS COME TRUE、中村アン、西川貴教、Perfume、前田美波里、マシコタツロウ、松下洸平、松本隆、ムロツヨシ、ももいろクローバーZ、森山直太朗、山下達郎、吉田拓郎、りんたろー。（EXIT）
秋元康、市村正親、織田哲郎、久保田利伸、斎藤工、坂崎幸之助（THE ALFEE）、シュウペイ（ぺこぱ）、高見沢俊彦（THE ALFEE）、竹内まりや、武部聡志、堂島孝平、DREAMS COME TRUE、中村アン、西川貴教、Perfume、前田美波里、マシコタツロウ、松下洸平、松本隆、ムロツヨシ、ももいろクローバーZ、森山直太朗、山下達郎、吉田拓郎、りんたろー。（EXIT）
▼進行
高山哲哉アナウンサー
高山哲哉アナウンサー
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