今夜放送『テレ東音楽祭』タイムテーブル発表 八乙女光が復帰後初のHey! Say! JUMPは終盤
2022年11月23日 07時00分 (11月23日 08時05分更新)
テレビ東京系できょう23日に4時間半にわたって生放送される音楽特番『テレ東音楽祭2022冬～思わず歌いたくなる！最強ヒットソング100連発～』（後5：30～9：54）のタイムテーブルが、番組公式ツイッターで公開となった。
オープニングは総合MC・国分太一のバンド、STRIKE WHILE THE IRON IS HOT.が飾る。午後6時台には、10月28日に世界デビューを果たしたTravis Japanが登場。午後7時台には、テレ東の伝説的オーディションバラエティー番組『ASAYAN』出身の鈴木亜美と、元モーニング娘。の後藤真希がコラボレーションする。
1月末から突発性難聴の療養のため活動休止していた、Hey! Say! JUMPの八乙女光が復帰後初のテレビ歌番組出演。午後9時台に8人そろってデビュー曲「Ultra Music Power」を披露する。
■『テレ東音楽祭2022冬』タイムテーブル
▼午後5時台
STRIKE WHILE THE IRON IS HOT.
純烈▽ダチョウ（▽＝温泉マーク）
LIL LEAGUE
STU48
広瀬香美（午後7時台も出演）
GENIC
天月
wacci
STRIKE WHILE THE IRON IS HOT.
純烈▽ダチョウ（▽＝温泉マーク）
LIL LEAGUE
STU48
広瀬香美（午後7時台も出演）
GENIC
天月
wacci
▼午後6時台
＝LOVE
モーニング娘。’22
さくらみこ
櫻坂46
A.B.C-Z
大黒摩季（午後8時台も出演）
AKB48
FANTASTICS from EXILE TRIBE
SUPER BEAVER
三浦大知
BE:FIRST
日向坂46
Travis Japan
＝LOVE
モーニング娘。’22
さくらみこ
櫻坂46
A.B.C-Z
大黒摩季（午後8時台も出演）
AKB48
FANTASTICS from EXILE TRIBE
SUPER BEAVER
三浦大知
BE:FIRST
日向坂46
Travis Japan
▼午後7時台
T.M.Revolution
広瀬香美（午後5時台も出演）
鈴木亜美
後藤真希
NEWS
ジャニーズWEST
T.M.Revolution
広瀬香美（午後5時台も出演）
鈴木亜美
後藤真希
NEWS
ジャニーズWEST
▼午後8時台
中山美穂
大黒摩季（午後6時台も出演）
関ジャニ∞
Tani Yuuki
Da-iCE
FUNKY MONKEY BΛBY’S
THE BEAT GARDEN
中山美穂
大黒摩季（午後6時台も出演）
関ジャニ∞
Tani Yuuki
Da-iCE
FUNKY MONKEY BΛBY’S
THE BEAT GARDEN
▼午後9時台
龍玄とし（Toshl）
yama
Hey! Say! JUMP
乃木坂46
KAT-TUN
20th Century
※各時間、出演順や登場時間が変更になる可能性あり
龍玄とし（Toshl）
yama
Hey! Say! JUMP
乃木坂46
KAT-TUN
20th Century
※各時間、出演順や登場時間が変更になる可能性あり
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