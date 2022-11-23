Hey! Say! JUMP八乙女光、復帰後初歌番組へ きょう放送『テレ東音楽祭』見どころ紹介
2022年11月23日 07時00分 (11月23日 08時05分更新)
テレビ東京系できょう23日に4時間半にわたって生放送される音楽特番『テレ東音楽祭2022冬』（後5：30～9：54）の企画が一部公開され、見どころとなる注目ポイントが明かされた。
今回の番組テーマは「思わず歌いたくなる！最強ヒットソング100連発」。＝LOVE、さくらみこ、GENIC、純烈▽ダチョウ（▽＝温泉マーク）、中山美穂、THE BEAT GARDEN、広瀬香美、FUNKY MONKEY BΛBY'S、yama、龍玄とし（Toshl）、wacciが同番組に初めて出演するほか、「復帰後初」「卒業前テレ東音楽祭ラストステージ」など見逃せないラインナップとなっている。
今年1月末から突発性難聴の療養で活動を休止していた、Hey! Say! JUMPの八乙女光は、復帰後初のテレビ歌番組出演を果たし、8人そろってデビュー曲「Ultra Music Power」を披露する。
さらに、卒業を発表した乃木坂46の齋藤飛鳥が、最新曲「ここにはないもの」で『テレ東音楽祭』ラストステージを飾る。
そのほか、MCも務める国分太一のバンド・STRIKE WHILE THE IRON IS HOT.がオープニングを飾り、BE:FIRSTがプレデビュー曲「Shining One」を同番組初披露、VTuberのさくらみこが名曲「ベイビーーダンス」をパフォーマンス、yamaが同局放送中のアニメ『SPY×FAMILY』エンディング主題歌「色彩」を最新XR空間で披露する。
これまでに発表された出演アーティストは以下の通り。
■『テレ東音楽祭2022冬』出演者
▼第１弾出演アーティスト
20th Century
NEWS
関ジャニ∞
KAT-TUN
Hey! Say! JUMP
A.B.C-Z
ジャニーズWEST
Travis Japan
▼第１弾出演アーティスト
20th Century
NEWS
関ジャニ∞
KAT-TUN
Hey! Say! JUMP
A.B.C-Z
ジャニーズWEST
Travis Japan
▼第2弾出演アーティスト
天月
＝LOVE
AKB48
後藤真希
STU48
大黒摩季
櫻坂46
さくらみこ
GENIC
純烈▽ダチョウ（▽＝温泉マーク）
SUPER BEAVER
鈴木亜美
Da-iCE
Tani Yuuki
T.M.Revolution
龍玄とし（Toshl）
中山美穂
乃木坂46
THE BEAT GARDEN
BE:FIRST
日向坂46
広瀬香美
FUNKY MONKEY BABY’S
FANTASTICS from EXILE TRIBE
三浦大知
モーニング娘。’22
yama
LIL LEAGUE
wacci
※50音順
天月
＝LOVE
AKB48
後藤真希
STU48
大黒摩季
櫻坂46
さくらみこ
GENIC
純烈▽ダチョウ（▽＝温泉マーク）
SUPER BEAVER
鈴木亜美
Da-iCE
Tani Yuuki
T.M.Revolution
龍玄とし（Toshl）
中山美穂
乃木坂46
THE BEAT GARDEN
BE:FIRST
日向坂46
広瀬香美
FUNKY MONKEY BABY’S
FANTASTICS from EXILE TRIBE
三浦大知
モーニング娘。’22
yama
LIL LEAGUE
wacci
※50音順
▼総合MC
国分太一
▼MC
広末涼子
▼進行
田中瞳（テレビ東京アナウンサー）
▼テレ東音楽祭 応援隊長
ジャニーズWEST
国分太一
▼MC
広末涼子
▼進行
田中瞳（テレビ東京アナウンサー）
▼テレ東音楽祭 応援隊長
ジャニーズWEST
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