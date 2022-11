『テレ東音楽祭2022冬』に出演するHey! Say! JUMP

テレビ東京系できょう23日に4時間半にわたって生放送される音楽特番『テレ東音楽祭2022冬』(後5:30~9:54)の企画が一部公開され、見どころとなる注目ポイントが明かされた。

今回の番組テーマは「思わず歌いたくなる!最強ヒットソング100連発」。=LOVE、さくらみこ、GENIC、純烈▽ダチョウ(▽=温泉マーク)、中山美穂、THE BEAT GARDEN、広瀬香美、FUNKY MONKEY BΛBY'S、yama、龍玄とし(Toshl)、wacciが同番組に初めて出演するほか、「復帰後初」「卒業前テレ東音楽祭ラストステージ」など見逃せないラインナップとなっている。

今年1月末から突発性難聴の療養で活動を休止していた、Hey! Say! JUMPの八乙女光は、復帰後初のテレビ歌番組出演を果たし、8人そろってデビュー曲「Ultra Music Power」を披露する。

さらに、卒業を発表した乃木坂46の齋藤飛鳥が、最新曲「ここにはないもの」で『テレ東音楽祭』ラストステージを飾る。

そのほか、MCも務める国分太一のバンド・STRIKE WHILE THE IRON IS HOT.がオープニングを飾り、BE:FIRSTがプレデビュー曲「Shining One」を同番組初披露、VTuberのさくらみこが名曲「ベイビーーダンス」をパフォーマンス、yamaが同局放送中のアニメ『SPY×FAMILY』エンディング主題歌「色彩」を最新XR空間で披露する。

これまでに発表された出演アーティストは以下の通り。

■『テレ東音楽祭2022冬』出演者

▼第1弾出演アーティスト

20th Century

NEWS

関ジャニ∞

KAT-TUN

Hey! Say! JUMP

A.B.C-Z

ジャニーズWEST

Travis Japan

▼第2弾出演アーティスト

天月

=LOVE

AKB48

後藤真希

STU48

大黒摩季

櫻坂46

さくらみこ

GENIC

純烈▽ダチョウ(▽=温泉マーク)

SUPER BEAVER

鈴木亜美

Da-iCE

Tani Yuuki

T.M.Revolution

龍玄とし(Toshl)

中山美穂

乃木坂46

THE BEAT GARDEN

BE:FIRST

日向坂46

広瀬香美

FUNKY MONKEY BABY’S

FANTASTICS from EXILE TRIBE

三浦大知

モーニング娘。’22

yama

LIL LEAGUE

wacci

※50音順

▼総合MC

国分太一

▼MC

広末涼子

▼進行

田中瞳(テレビ東京アナウンサー)

▼テレ東音楽祭 応援隊長

ジャニーズWEST

