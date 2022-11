今週25日から千葉・幕張メッセで開催される「東京コミコン2022」に参加予定だった、『アベンジャーズ』シリーズのホークアイことクリント・バートン役で有名なジェレミー・レナーの来日が、急きょキャンセルとなった。ジェレミーのマネージメントからメッセージも届いた。

ジェレミーは、26日と27日の2日間来場し、会場で写真撮影会やサイン会など、日本のファンとの交流が予定されていた。すでに販売しているジェレミーのセレブチケット(撮影会・サイン会)の購入者には、払い戻しなどの案内を別途行う。

ジェレミー・レナーは、ホークアイ役のほか、『ミッション:インポッシブル』シリーズや『ボーン・レガシー』などの話題作に出演。これまでにアカデミー賞主演男優賞、助演男優賞やゴールデン・グローブ賞助演男優賞などへのノミネート歴がある。過去に開催された東京コミコンでも2回来日しており、3回目の参加はお預けとなってしまった。

■マネージメントからのコメント

急きょ個人的な都合により、東京コミコンに行くことを延期せざるを得なくなりました。ジェレミー自身は、東京コミコンに参加することを楽しみにしておりましたが、大変残念に思うとともに、日本のファンの皆さんにも申し訳なく思っています。ジェレミーはまた来年参加できることを楽しみにしております。

【※以下、原文】

“Due to a last minute personal issue, Mr. Renner is unable to travel and had to postpone his appearance at this year’s Tokyo Comic Con. He was looking forward to coming back to Japan and seeing everyone. He is deeply sorry and looks forward to coming back to Japan next year.”

