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内閣改造、検討の事実ない　松野官房長官

2022年11月22日 10時52分 (11月22日 11時11分更新)
　記者会見する松野官房長官＝２２日午前、首相官邸

　記者会見する松野官房長官＝２２日午前、首相官邸

　松野博一官房長官は２２日の記者会見で、岸田文雄首相による内閣改造について「首相の専権事項で私から答える立場にないが、検討されている事実はない」と明言した。
　首相は１９日、訪問先のタイでの記者会見で、来年１月の通常国会前に内閣改造を行う可能性に関し「難度の高い課題に挑戦していくため、適切なタイミングを首相として判断したい」と述べた。

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