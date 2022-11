『第6回 ももいろ歌合戦~50組以上の超豪華出場者と年越し8時間無料生放送~』記者会見に登場したももいろクローバーZ(左から)玉井詩織、佐々木彩夏、百田夏菜子、高城れに(C)ORICON NewS inc.

アイドルグループ・ももいろクローバーZが21日、ABEMA『第6回 ももいろ歌合戦~50組以上の超豪華出場者と年越し8時間無料生放送~』記者会見に登場し、大みそかに東京・日本武道館で開催する同イベントの第一弾出演者を発表した。

第一弾出場者として、=LOVE、鈴木愛理、TEAM SHACHIら初出場のアイドルに加え、私立惠比寿中学や東京女子流、超ときめきの宣伝部など、多方面からアイドルグループが参加することが発表された。さらに、「30分超えノンストップ最強アイドルメドレー」コーナーも決まった。

百田夏菜子と高校の同級生だという、元℃-uteの鈴木は「ももクロちゃんたちとは、℃-ute時代でご一緒する機会があったんですけど、今回久しぶりに共演できてうれしい。夏菜子とは高校の同級生でもあるので、この場所で共演できるのはアツいなと思っています」とVTRで喜びのコメントを届けた。

総合司会は東京03・飯塚悟志が務め、応援団長は舘ひろしが務める。ももクロのメンバー4人は昨年と同様、紅組:玉井詩織&佐々木彩夏、白組:百田夏菜子&高城れにに分かれる。

『ももいろ歌合戦』は2017年に始まった大みそかの年越しイベント。今年も開催となり百田夏菜子は「一年の締めくくりということで、最後は笑顔で終われるような、そんな歌合戦にしたいなと思いますし、2023年に向けて勢いをつけられるようなイベントにしていきたい」と意気込みを語った。

■第6回『ももいろ歌合戦』 第一弾出演者 ※カッコ内は出演回数

Anna(2)

いぎなり東北産(2)

=LOVE(初)

石川柊太(4)

泉谷しげる(4)

五木ひろし(2)

Ukka(初)

ウマ娘 プリティーダービー(2)

オーイシマサヨシ(3)

岡田将生(4)

オテンキ(初)

かが屋(初)

華原朋美(2)

氣志團(6)

サイプレス上野とロベルト吉野(6)

THE SUPER FRUIT(初)

さだまさし(6)

塩乃華織(6)

湘南乃風(初)

笑福亭鶴瓶(6)

私立惠比寿中学(4)

水前寺清子(6)

SUPER☆DRAGON(4)

鈴木愛理(初)

SOPHIA(初)

田中将大(6)

TEAM SHACHI(初)

超ときめき宣伝部(3)

超特急(初)

東京女子流(5)

土佐兄弟(初)

戸田恵子(3)

703号室(3)

西川貴教(4)

nobodyknows+(初)

Novelbright(4)

BUDDiiS(初)

ばんばんざい(初)

THE BEAT GARDEN(初)

ファーストサマーウイカ(3)

FANTASTICS from EXILE TRIBE(初)

ヘラヘラ三銃士(初)

松崎しげる(5)

松本明子(6)

ミュージカル『刀剣乱舞』刀剣男士(豊前江/桑名江/松井江/五月雨江/村雲江/水心子正秀)(初)

森口博子(6)

山本譲二(初)

※一部出演者はVIRでの出演

