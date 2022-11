すみれ

歌手で女優のすみれ(31)が21日、自身のインスタグラムを更新。10月に64歳で死去した母で女優の松原千明さんの若いころのモノクロ写真を公開し、最愛の母を悼んだ。

すみれは「I will love you forever Rest In Peace Momma」(私は永遠にあなたを愛しています ママ、安らかに眠って)とつづった。

コメント欄には「ママはすみれちゃんの心の中に移住したんだよ ゆっくり過ごしてね」「どうかすみれちゃんが健康でいてくれることを願ってます。今はまわりの優しさに心を癒してもらってね。」などの声が相次いだ。