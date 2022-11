JO1『MERRY CHRISTMAS in LaLaport ・ LAZONA』スペシャルコラボクリスマスキャンペーンを開催

11人組グローバルボーイズグループ・JO1が主導する『HOT JAPAN with JO1』プロジェクトとスペシャルコラボしたクリスマスキャンペーン「MERRY CHRISTMAS in LaLaport・LAZONA」が28日より、三井ショッピングパーク ららぽーと(全18施設)、ラゾーナ川崎プラザで開催される。

同プロジェクトは「日本よ、もっと熱くなれ。」をコンセプトに、JO1が中心となり日本の魅力を発信し盛り上げていく。三井ショッピングパークは、この理念に共感し“お買い物・お出かけで日本を熱くする”という想いのもと協賛している。

期間中『HOT JAPAN with JO1』の世界観を体験できる館内装飾や、JO1限定オリジナルグッズがゲットできるスペシャル企画を用意。「HOT JAPAN with JO1 × LaLaport・LAZONAカードくじ」では、期間中に対象店舗にて1会計5000円(税込・合算不可)以上の買い物で『HOT JAPAN with JO1』サイン入りソロチェキやご当地名産品詰め合わせ、買物・食事券が当たるカードくじをプレゼントするキャンペーンなどが実施される。

また、メンバーからのオリジナルメッセージを館内放送限定でオンエアするほか、フォトパネル・等身大パネルの設置など盛りだくさんの内容を送る。

