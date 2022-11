すみれ(写真は2017年) (C)ORICON NewS inc.

タレントのすみれ(32)が21日、自身のインスタグラムを更新。10月8日に64歳で亡くなった母・松原千明さんへ「I will love you forever」と思いをつづった。

すみれは、若き日の母の写真を添え「I will love you forever Rest In Peace Momma」(私は永遠にあなたを愛しています。お母さん安らかに眠ってください)と、天国へと旅立った母をしのんだ。

すみれの事務所は、今月16日に公式サイトを通じて、松原さんの訃報を伝え「すみれも未だ筆舌に尽くしがたい哀しみの中におり、今は母から注がれた特別な愛とあたたかな想い出を胸に、精一杯なんとか顔を上げようと日々を過ごしている状況でございます」と説明していた。

松原さんは1958年2月18日生まれ、京都府出身。父が時代劇俳優の原健策、母が俳優の乙女松子という芸能一家に生まれる。『カネボウ レディ’80』で1位に選出され、デビュー。テレビドラマや映画に出演するなど活躍した。プライベートでは、88年に俳優の石田純一と結婚。90年に長女でモデルのすみれが誕生するも、99年に離婚。その後、ハワイ在住のアメリカ人男性と再婚し、2009年に離婚した。

