国内で２０日、新たに７万６９３５人の新型コロナウイルス感染者が確認された。１週間前から約８５００人増加した。都道府県別では東京７７７７人、北海道５７４７人、神奈川５０５８人など。死者は宮城と東京でそれぞれ６人、北海道と広島でそれぞれ５人など計５７人の報告があった。

厚生労働省によると全国の重症者は２６２人で、前日から１人増えた。

