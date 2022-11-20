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新型コロナ、国内で７万６９３５人感染　死者５７人

2022年11月20日 19時34分 (11月20日 19時49分更新)
　新型コロナウイルス・オミクロン株の電子顕微鏡写真（国立感染症研究所提供）

　新型コロナウイルス・オミクロン株の電子顕微鏡写真（国立感染症研究所提供）

　国内で２０日、新たに７万６９３５人の新型コロナウイルス感染者が確認された。１週間前から約８５００人増加した。都道府県別では東京７７７７人、北海道５７４７人、神奈川５０５８人など。死者は宮城と東京でそれぞれ６人、北海道と広島でそれぞれ５人など計５７人の報告があった。
　厚生労働省によると全国の重症者は２６２人で、前日から１人増えた。

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