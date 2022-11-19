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台湾の雄パンダ「団団」死ぬ　１８歳、てんかん発作

2022年11月19日 20時44分 (11月19日 21時16分更新)
　１９日、台湾の台北市立動物園で、雄パンダ「団団」の面倒を見る従業員ら（同園提供・ＡＰ＝共同）

　１９日、台湾の台北市立動物園で、雄パンダ「団団」の面倒を見る従業員ら（同園提供・ＡＰ＝共同）

　【台北共同】台湾の台北市立動物園は１９日、２００８年に中国から贈られたつがいのパンダのうち、雄の「団団」が死んだと発表した。台湾メディアが伝えた。１８歳だった。団団は最近てんかんの発作を頻発していた。
　団団は台中融和策を鮮明にしていた国民党の馬英九政権発足に合わせて雌の「円円」と共に贈られた。団団と円円は１３年と２０年に子どもを授かった。

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