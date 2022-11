『TIGER & BUNNY 2』第20話より (C)BNP/T&B2 PARTNERS

動画配信サービス「Netflix」にて配信中のアニメ『TIGER & BUNNY 2』より、19日配信開始の第20話の場面カット・あらすじが解禁となった。サブタイトルは「The darkest hour is just before the dawn.」 (夜明け前が一番暗い)。

ユーリの前にMr. レジェンドの亡霊が再び現れる。ある決断をした事により、警察から厳重注意を受け、新たな契約を結ばされる虎徹とバーナビー。ヒーローとしての思いを吐露するがユーリから意外な話を聞かされる。

サブタイトルは、最も暗い時が夜明けの始まり、という意味でもあり、日本のことわざで言うと「禍転じて福と為す」。

第20話の同時視聴会は19日午後9時~、YouTube BN Pictures公式チャンネルにて配信。出演は平田広明(鏑木・T・虎徹/ワイルドタイガー 役)、森田成一(バーナビー・ブルックス Jr. 役)。同時視聴会では毎回、次回予告の映像を初公開する(※本編はNetflixで配信)。

『TIGER & BUNNY』は、「NEXT」と呼ばれる特殊能力者が、スポンサーロゴを背負って街の平和を守る、という異色の「ヒーロー」たちの活躍を描き、2011年に大人気を博したテレビアニメ。その続編である『TIGER & BUNNY 2』が、今年4月よりNetflixに登場。『劇場版The Rising』後の世界を描く完全新作ストーリーが展開されている。配信中のパート1(#1-13)に続き、パート2(第14話~)が10月7日より配信中。毎週土曜午後9時から最新話が配信となる。

■同時視聴会配信ページ

https://youtube.com/c/BNPictures

