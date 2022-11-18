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Ｊアラート未発出は「問題なし」　松野氏、海保が事前情報と説明

2022年11月18日 23時55分 (11月19日 00時20分更新)
　北朝鮮がＩＣＢＭ級の弾道ミサイルを発射したことを伝える大型モニター＝１８日夜、札幌市

　北朝鮮がＩＣＢＭ級の弾道ミサイルを発射したことを伝える大型モニター＝１８日夜、札幌市

　松野博一官房長官は１８日の記者会見で、北朝鮮による大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）級のミサイル発射時に全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を発出しなかったことについて「問題があったとは考えていない」と述べた。海上保安庁が落下予測時間や地点を事前に伝達し、周辺の船舶にも注意喚起したと説明した。

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