タレントのryuchell(りゅうちぇる)が18日、自身のSNSを更新し、最新ショットを公開。その美しさに「一瞬、広瀬すずにみえた」などの声が寄せられている。

ryuchellは「I thought to myself,“I'm going to become honest”」(『素直になろう』と自分自身に思った)と投稿。イエローニットを着こなし、穏やかな表情の1枚をアップした。

フォロワーは「袖の中に手を入れてる感じが可愛すぎて萌えます」「どんどん綺麗になるりゅうちぇる自分に向き合う姿とても励みになります」「めちゃくちゃ可愛い」との声を寄せた。