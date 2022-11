モデルで俳優のKoki,(19)が18日、自身のインスタグラムを更新。大胆美脚ショットを公開した。

Koki,は、グローバルライフスタイルブランド『UGG』の2022ホリデーキャンペーンのモデルを担当。インスタでは「2022FW WOMENS Campaign Visual Thank you so much」と感謝し、ビジュアルを披露した。

ゴージャスなファーコート×ムートンブーツのコーディネートでは、超ミニスカートから美麗な太ももがあらわ。ほかにも鮮やかなイエロージャケットにモコモコのシューズをあわせたスタイルなど、圧巻の美脚で新作アイテムを着こなしている。

ファンからはSNS上で「美しすぎる!!!」「UGGのホリデー可愛すぎる kokiちゃんー」「格好いいしゴージャスに見えます」などの声があがっている。

