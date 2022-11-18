11/11付週間アルバムランキング1位はSEVENTEENの『DREAM』
2022年11月18日 17時00分 (11月18日 18時06分更新)
男性13人組グループ・SEVENTEENの最新アルバム『SEVENTEEN JAPAN 1ST EP「DREAM」』が、初週49.8万枚を売り上げ、11月15日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： SEVENTEEN JAPAN 1ST EP「DREAM」 ／ SEVENTEEN
2位： Fallinbow ／ ジェジュン
3位： ユーミン万歳!～松任谷由実50周年記念ベストアルバム～ ／ 松任谷由実
4位： Violet tears ／ Task have Fun
5位： Made in ／ King & Prince
6位： 定め ／ ENHYPEN
7位： すずめの戸締まり ／ RADWIMPS,陣内一真
8位： Re:Sense ／ King & Prince
9位： 婦人の肖像(Portrait of a Lady) ／ 原由子
10位： Snow Labo. S2 ／ Snow Man
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
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