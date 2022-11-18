SEVENTEEN『SEVENTEEN JAPAN 1ST EP「DREAM」』（HYBE LABELS JAPAN／2022年11月9日発売）（C）PLEDIS Entertainment

男性13人組グループ・SEVENTEENの最新アルバム『SEVENTEEN JAPAN 1ST EP「DREAM」』が、初週49.8万枚を売り上げ、11月15日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位： SEVENTEEN JAPAN 1ST EP「DREAM」 ／ SEVENTEEN

2位： Fallinbow ／ ジェジュン

3位： ユーミン万歳!～松任谷由実50周年記念ベストアルバム～ ／ 松任谷由実

4位： Violet tears ／ Task have Fun

5位： Made in ／ King & Prince

6位： 定め ／ ENHYPEN

7位： すずめの戸締まり ／ RADWIMPS,陣内一真

8位： Re:Sense ／ King & Prince

9位： 婦人の肖像(Portrait of a Lady) ／ 原由子

10位： Snow Labo. S2 ／ Snow Man

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。

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