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日本ゴルフツアー機構の青木功会長
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日本中央競馬会（ＪＲＡ）は１８日、国内最高賞金レースのジャパンカップ（ＪＣ）と有馬記念の１着賞金を来...
11月18日
両大関ともに白星、御嶽海２敗目 １敗は豊昇龍、高安ら４人
大相撲九州場所６日目（１８日・福岡国際センター）両大関はともに白星を挙げた。貴景勝は宇良を押し出して...
山下主審、Ｗ杯へ「体調は万全」 審判団トレーニングで
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フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第５戦、ＮＨＫ杯は１８日、札幌市真駒内セキスイハイムア...
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大王製紙エリエール・レディース第２日（１８日・愛媛県エリエールＧＣ松山＝６５７５ヤード、パー７１）前...