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青木会長が新型コロナ陽性　日本ゴルフツアー機構

2022年11月18日 15時49分 (11月18日 16時16分更新)
　日本ゴルフツアー機構の青木功会長

　日本ゴルフツアー機構の青木功会長

　男子ツアーを統括する日本ゴルフツアー機構は、青木功会長の新型コロナウイルス感染が１７日に確認されたと１８日発表した。宮崎県で開催されているダンロップ・フェニックスの、会場の近隣ホテルで隔離療養中。目立った症状はなく、体調は良好という。
　行動履歴に基づいて聞き取り調査を行い、接触者は抗原検査で全員陰性を確認した。

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