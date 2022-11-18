48歳ケイン・コスギ『SASUKE』に21年ぶり電撃復帰 山田勝己は健在、長野誠の中学生の息子など“2世”も注目
2022年11月18日 05時00分 (11月18日 12時06分更新)
TBS系大型番組『SASUKE2022～NINJA WARRIOR～』第40回大会が、12月27日の午後6時から5時間にわたって放送される。かつて出場していたケイン・コスギが電撃復帰を果たし、自身がファイナルステージに進出した2001年（第8回大会）以来、実に21年ぶりに復活する。48歳となったケインの、その実力やいかに。
ミスターSASUKE・山田勝己は今大会も健在。さらに『SASUKE』25年の歴史を彩ってきた男たち帰ってくる。秋山和彦・長野誠が復帰し、現在完全制覇に最も近いとされる“サスケくん”こと森本裕介、そして漆原裕治と、40回大会では完全制覇を成し遂げた4人が全員集結することとなった。もちろん多田竜也、川口朋広、日置将士ら実力派たちも参戦する。
今大会でのもう1つの注目は“レジェンドの息子世代”。長野の中学生の息子など2世選手が登場する。レジェンドがふと見せる「親としての顔」は貴重だ。
節目の40回目であることを記念し、今年の顔、過去最強メンバー、さらに海外からのスター選手など、これまでにない精鋭が『SASUKE』の聖地である緑山に大集結し、完全制覇に挑む。
出場者紹介
■No.1 原田泰雅／ビスケットブラザーズ
■No.2 あばれる君／お笑い芸人
■No.3 鳥澤克秀／ウエイトリフティング元日本代表
■No.4 東村芽依／日向坂46
■No.5 佐藤楓／乃木坂46
■No.6 ボル姉さん／壁の妖精
■No.7 JP／モノマネ芸人
■No.8 ショーゴ／東京ホテイソン
■No.9 茂手木祐介／さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト社長
■No.10 才川コージ／アクション俳優
■No.11 本間隆史／バンダイ SASUKE部 部長
■No.12 ニシダ／ラランド
■No.13 中島結太／中学2年生
■No.14 長野塊王／中学1年生
■No.15 涼風つばき／ホスト
■No.16 アクロバット鬼／THE鬼タイジ出演
■No.17 太田隆司／いぬ
■No.18 北畠亜斗夢／モデル
■No.19 山根悠／歯科医師
■No.20 紫藤佑介／メンタルドクター
■No.21 高木飛鳥／めだか屋
■No.22 麦島侑／BSN新潟放送アナウンサー
■No.23 高柳光希／TBSアナウンサー
■No.24 伊佐嘉矩／元山田軍団
■No.25 KAREN／CYBERJAPAN DANCERS
■No.26 鷲見玲奈／フリーアナウンサー
■No.27 ほのか／「CanCam」専属モデル
■No.28 長崎望未／ソフトボール元日本代表
■No.29 CIMA／ポールダンサー
■No.30 放生隆晟／高校2年生
■No.31 岩崎真也／ぶら下がり＆うんてい日本記録保持者
■No.32 池照貫吾／プロウインドサーファー
■No.33 相馬巧太郎／山師・空師
■No.34 大久保祥／航空自衛隊 戦闘機パイロット
■No.35 邊見光寿／僧侶
■No.36 八重樫俊平／予選会2位通過
■No.37 西村渉／予選会1位通過
■No.38 おばたのお兄さん／芸人
■No.39 後藤祐輔／林野庁 職員
■No.40 松田大介／松田水道 経営
■No.41 安嶋秀生／少年忍者、ジャニーズJr.
■No.42 菅田琳寧／7 MEN 侍、ジャニーズJr.
■No.43 長崎峻侑／トランポリンパフォーマー
■No.44 菅野仁志／ビルメンテナンス業
■No.45 橋本亘司／整体師
■No.46 池谷直樹／MONSTER BOX 世界記録保持者
■No.47 春日俊彰／炎の体育会TV
■No.48 フワちゃん／炎の体育会TV、YouTuberタレント
■No.49 高須賀隼／山田軍団【黒虎】
■No.50 山本良幸／山田軍団【黒虎】
■No.51 カルバン城／モデル
■No.52 清宮海斗／プロレスラー
■No.53 かっつー／YouTuber
■No.54 たっか／YouTuber、マナル隊
■No.55 日置将士／キタガワ電気 店長
■No.56 長谷川雅紀／錦鯉
■No.57 大森晃／おさる
■No.58 HIKAKIN／YouTuber
■No.59 鬼龍院翔／ゴールデンボンバー ボーカル
■No.60 ストリーツ海飛／フェンシング 東京五輪代表
■No.61 野田クリスタル／マヂカルラブリー
■No.62 兼近大樹／EXIT
■No.63 粗品／霜降り明星
■No.64 せいや／霜降り明星
■No.65 梶原颯／筋肉俳優
■No.66 福満翔／東京大学1年
■No.67 河野祐助／スポーツマネジメント会社 勤務
■No.68 八木将康／劇団EXILE
■No.69 小澤雄太／劇団EXILE
■No.70 颯希／Dリーグ KADOKAWA DREAMS
■No.71 塚田僚一／A.B.C-Z
■No.72 佐藤惇／パルクール協会 会長
■No.73 多田竜也／山形県庁 職員
■No.74 荒木直之／カーデザイナー
■No.75 山本桂太朗／栄光ゼミナール 講師
■No.76 武藤智広／サムライ・ロック・オーケストラ
■No.77 鈴木祐輔／サスケ先生
■No.78 近内三孝／ウエイトリフティング 東京五輪代表
■No.79 伊藤正樹／トランポリン 五輪2大会出場
■No.80 喜矢武豊／ゴールデンボンバー ギター
■No.81 安藤美姫／プロフィギュアスケーター
■No.82 大嶋あやの／キッズパーソナルトレーナー
■No.83 浅倉カンナ／総合格闘家
■No.84 ステファニー・エデルマン／オーストリア代表
■No.85 ジェシー・グラフ／アメリカ代表
■No.86 糸井嘉男／元プロ野球選手
■No.87 藤田慶和／ラグビー 東京五輪代表
■No.88 岩本照／Snow Man
■No.89 片山和也／陸上・十種競技選手
■No.90 オリバー・エデルマン／ドイツ代表
■No.91 ケイン・コスギ／俳優
■No.92 堀島行真／モーグル 北京五輪 銅メダル
■No.93 川口朋広／無職
■No.94 又地諒／配管工
■No.95 山本進悟／SASUKE唯一の皆勤賞
■No.96 山田勝己／ミスターSASUKE
■No.97 秋山和彦／初の完全制覇者
■No.98 長野誠／史上最強の漁師
■No.99 漆原裕治／靴のハルタ 営業
■No.100 森本裕介／完全制覇のサスケくん
■No.1 原田泰雅／ビスケットブラザーズ
■No.2 あばれる君／お笑い芸人
■No.3 鳥澤克秀／ウエイトリフティング元日本代表
■No.4 東村芽依／日向坂46
■No.5 佐藤楓／乃木坂46
■No.6 ボル姉さん／壁の妖精
■No.7 JP／モノマネ芸人
■No.8 ショーゴ／東京ホテイソン
■No.9 茂手木祐介／さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト社長
■No.10 才川コージ／アクション俳優
■No.11 本間隆史／バンダイ SASUKE部 部長
■No.12 ニシダ／ラランド
■No.13 中島結太／中学2年生
■No.14 長野塊王／中学1年生
■No.15 涼風つばき／ホスト
■No.16 アクロバット鬼／THE鬼タイジ出演
■No.17 太田隆司／いぬ
■No.18 北畠亜斗夢／モデル
■No.19 山根悠／歯科医師
■No.20 紫藤佑介／メンタルドクター
■No.21 高木飛鳥／めだか屋
■No.22 麦島侑／BSN新潟放送アナウンサー
■No.23 高柳光希／TBSアナウンサー
■No.24 伊佐嘉矩／元山田軍団
■No.25 KAREN／CYBERJAPAN DANCERS
■No.26 鷲見玲奈／フリーアナウンサー
■No.27 ほのか／「CanCam」専属モデル
■No.28 長崎望未／ソフトボール元日本代表
■No.29 CIMA／ポールダンサー
■No.30 放生隆晟／高校2年生
■No.31 岩崎真也／ぶら下がり＆うんてい日本記録保持者
■No.32 池照貫吾／プロウインドサーファー
■No.33 相馬巧太郎／山師・空師
■No.34 大久保祥／航空自衛隊 戦闘機パイロット
■No.35 邊見光寿／僧侶
■No.36 八重樫俊平／予選会2位通過
■No.37 西村渉／予選会1位通過
■No.38 おばたのお兄さん／芸人
■No.39 後藤祐輔／林野庁 職員
■No.40 松田大介／松田水道 経営
■No.41 安嶋秀生／少年忍者、ジャニーズJr.
■No.42 菅田琳寧／7 MEN 侍、ジャニーズJr.
■No.43 長崎峻侑／トランポリンパフォーマー
■No.44 菅野仁志／ビルメンテナンス業
■No.45 橋本亘司／整体師
■No.46 池谷直樹／MONSTER BOX 世界記録保持者
■No.47 春日俊彰／炎の体育会TV
■No.48 フワちゃん／炎の体育会TV、YouTuberタレント
■No.49 高須賀隼／山田軍団【黒虎】
■No.50 山本良幸／山田軍団【黒虎】
■No.51 カルバン城／モデル
■No.52 清宮海斗／プロレスラー
■No.53 かっつー／YouTuber
■No.54 たっか／YouTuber、マナル隊
■No.55 日置将士／キタガワ電気 店長
■No.56 長谷川雅紀／錦鯉
■No.57 大森晃／おさる
■No.58 HIKAKIN／YouTuber
■No.59 鬼龍院翔／ゴールデンボンバー ボーカル
■No.60 ストリーツ海飛／フェンシング 東京五輪代表
■No.61 野田クリスタル／マヂカルラブリー
■No.62 兼近大樹／EXIT
■No.63 粗品／霜降り明星
■No.64 せいや／霜降り明星
■No.65 梶原颯／筋肉俳優
■No.66 福満翔／東京大学1年
■No.67 河野祐助／スポーツマネジメント会社 勤務
■No.68 八木将康／劇団EXILE
■No.69 小澤雄太／劇団EXILE
■No.70 颯希／Dリーグ KADOKAWA DREAMS
■No.71 塚田僚一／A.B.C-Z
■No.72 佐藤惇／パルクール協会 会長
■No.73 多田竜也／山形県庁 職員
■No.74 荒木直之／カーデザイナー
■No.75 山本桂太朗／栄光ゼミナール 講師
■No.76 武藤智広／サムライ・ロック・オーケストラ
■No.77 鈴木祐輔／サスケ先生
■No.78 近内三孝／ウエイトリフティング 東京五輪代表
■No.79 伊藤正樹／トランポリン 五輪2大会出場
■No.80 喜矢武豊／ゴールデンボンバー ギター
■No.81 安藤美姫／プロフィギュアスケーター
■No.82 大嶋あやの／キッズパーソナルトレーナー
■No.83 浅倉カンナ／総合格闘家
■No.84 ステファニー・エデルマン／オーストリア代表
■No.85 ジェシー・グラフ／アメリカ代表
■No.86 糸井嘉男／元プロ野球選手
■No.87 藤田慶和／ラグビー 東京五輪代表
■No.88 岩本照／Snow Man
■No.89 片山和也／陸上・十種競技選手
■No.90 オリバー・エデルマン／ドイツ代表
■No.91 ケイン・コスギ／俳優
■No.92 堀島行真／モーグル 北京五輪 銅メダル
■No.93 川口朋広／無職
■No.94 又地諒／配管工
■No.95 山本進悟／SASUKE唯一の皆勤賞
■No.96 山田勝己／ミスターSASUKE
■No.97 秋山和彦／初の完全制覇者
■No.98 長野誠／史上最強の漁師
■No.99 漆原裕治／靴のハルタ 営業
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