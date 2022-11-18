TBS系大型番組『SASUKE2022～NINJA WARRIOR～』第40回大会が、12月27日の午後6時から5時間にわたって放送される。かつて出場していたケイン・コスギが電撃復帰を果たし、自身がファイナルステージに進出した2001年（第8回大会）以来、実に21年ぶりに復活する。48歳となったケインの、その実力やいかに。

ミスターSASUKE・山田勝己は今大会も健在。さらに『SASUKE』25年の歴史を彩ってきた男たち帰ってくる。秋山和彦・長野誠が復帰し、現在完全制覇に最も近いとされる“サスケくん”こと森本裕介、そして漆原裕治と、40回大会では完全制覇を成し遂げた4人が全員集結することとなった。もちろん多田竜也、川口朋広、日置将士ら実力派たちも参戦する。

今大会でのもう1つの注目は“レジェンドの息子世代”。長野の中学生の息子など2世選手が登場する。レジェンドがふと見せる「親としての顔」は貴重だ。

節目の40回目であることを記念し、今年の顔、過去最強メンバー、さらに海外からのスター選手など、これまでにない精鋭が『SASUKE』の聖地である緑山に大集結し、完全制覇に挑む。

出場者紹介

■No.1 原田泰雅／ビスケットブラザーズ

■No.2 あばれる君／お笑い芸人

■No.3 鳥澤克秀／ウエイトリフティング元日本代表

■No.4 東村芽依／日向坂46

■No.5 佐藤楓／乃木坂46

■No.6 ボル姉さん／壁の妖精

■No.7 JP／モノマネ芸人

■No.8 ショーゴ／東京ホテイソン

■No.9 茂手木祐介／さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト社長

■No.10 才川コージ／アクション俳優

■No.11 本間隆史／バンダイ SASUKE部 部長

■No.12 ニシダ／ラランド

■No.13 中島結太／中学2年生

■No.14 長野塊王／中学1年生

■No.15 涼風つばき／ホスト

■No.16 アクロバット鬼／THE鬼タイジ出演

■No.17 太田隆司／いぬ

■No.18 北畠亜斗夢／モデル

■No.19 山根悠／歯科医師

■No.20 紫藤佑介／メンタルドクター

■No.21 高木飛鳥／めだか屋

■No.22 麦島侑／BSN新潟放送アナウンサー

■No.23 高柳光希／TBSアナウンサー

■No.24 伊佐嘉矩／元山田軍団

■No.25 KAREN／CYBERJAPAN DANCERS

■No.26 鷲見玲奈／フリーアナウンサー

■No.27 ほのか／「CanCam」専属モデル

■No.28 長崎望未／ソフトボール元日本代表

■No.29 CIMA／ポールダンサー

■No.30 放生隆晟／高校2年生

■No.31 岩崎真也／ぶら下がり＆うんてい日本記録保持者

■No.32 池照貫吾／プロウインドサーファー

■No.33 相馬巧太郎／山師・空師

■No.34 大久保祥／航空自衛隊 戦闘機パイロット

■No.35 邊見光寿／僧侶

■No.36 八重樫俊平／予選会2位通過

■No.37 西村渉／予選会1位通過

■No.38 おばたのお兄さん／芸人

■No.39 後藤祐輔／林野庁 職員

■No.40 松田大介／松田水道 経営

■No.41 安嶋秀生／少年忍者、ジャニーズJr.

■No.42 菅田琳寧／7 MEN 侍、ジャニーズJr.

■No.43 長崎峻侑／トランポリンパフォーマー

■No.44 菅野仁志／ビルメンテナンス業

■No.45 橋本亘司／整体師

■No.46 池谷直樹／MONSTER BOX 世界記録保持者

■No.47 春日俊彰／炎の体育会TV

■No.48 フワちゃん／炎の体育会TV、YouTuberタレント

■No.49 高須賀隼／山田軍団【黒虎】

■No.50 山本良幸／山田軍団【黒虎】

■No.51 カルバン城／モデル

■No.52 清宮海斗／プロレスラー

■No.53 かっつー／YouTuber

■No.54 たっか／YouTuber、マナル隊

■No.55 日置将士／キタガワ電気 店長

■No.56 長谷川雅紀／錦鯉

■No.57 大森晃／おさる

■No.58 HIKAKIN／YouTuber

■No.59 鬼龍院翔／ゴールデンボンバー ボーカル

■No.60 ストリーツ海飛／フェンシング 東京五輪代表

■No.61 野田クリスタル／マヂカルラブリー

■No.62 兼近大樹／EXIT

■No.63 粗品／霜降り明星

■No.64 せいや／霜降り明星

■No.65 梶原颯／筋肉俳優

■No.66 福満翔／東京大学1年

■No.67 河野祐助／スポーツマネジメント会社 勤務

■No.68 八木将康／劇団EXILE

■No.69 小澤雄太／劇団EXILE

■No.70 颯希／Dリーグ KADOKAWA DREAMS

■No.71 塚田僚一／A.B.C-Z

■No.72 佐藤惇／パルクール協会 会長

■No.73 多田竜也／山形県庁 職員

■No.74 荒木直之／カーデザイナー

■No.75 山本桂太朗／栄光ゼミナール 講師

■No.76 武藤智広／サムライ・ロック・オーケストラ

■No.77 鈴木祐輔／サスケ先生

■No.78 近内三孝／ウエイトリフティング 東京五輪代表

■No.79 伊藤正樹／トランポリン 五輪2大会出場

■No.80 喜矢武豊／ゴールデンボンバー ギター

■No.81 安藤美姫／プロフィギュアスケーター

■No.82 大嶋あやの／キッズパーソナルトレーナー

■No.83 浅倉カンナ／総合格闘家

■No.84 ステファニー・エデルマン／オーストリア代表

■No.85 ジェシー・グラフ／アメリカ代表

■No.86 糸井嘉男／元プロ野球選手

■No.87 藤田慶和／ラグビー 東京五輪代表

■No.88 岩本照／Snow Man

■No.89 片山和也／陸上・十種競技選手

■No.90 オリバー・エデルマン／ドイツ代表

■No.91 ケイン・コスギ／俳優

■No.92 堀島行真／モーグル 北京五輪 銅メダル

■No.93 川口朋広／無職

■No.94 又地諒／配管工

■No.95 山本進悟／SASUKE唯一の皆勤賞

■No.96 山田勝己／ミスターSASUKE

■No.97 秋山和彦／初の完全制覇者

■No.98 長野誠／史上最強の漁師

■No.99 漆原裕治／靴のハルタ 営業

■No.100 森本裕介／完全制覇のサスケくん

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