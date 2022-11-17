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『名球会ベースボールクラシック2022』12月沖縄で開催　『名球会パ』の捕手は和田一浩さん

2022年11月17日 18時44分

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日本プロ野球名球会公式ＨＰより

日本プロ野球名球会公式ＨＰより

　日本プロ野球名球会は17日、名球会員のレジェンドたちによるオールスター戦「名球会ベースボールクラシック2022沖縄」（12月10日、沖縄セルラースタジアム那覇）の出場選手を発表した。セ・リーグは山本浩二監督で、選手は監督を含めて21人。パ・リーグは東尾修監督で、選手は監督を含めて14人。予告先発はセが黒田博樹投手、パが東尾修投手と発表された。出場選手は以下の通り（数字は背番号）。
　【名球会セ・リーグ】
　監督　　山本浩二
　投手　　平松政次　27
　　　　　山本昌広　34
　　　　　佐々木主浩22
　　　　　岩瀬仁紀　13
　　　　　黒田博樹　15
　捕手　　古田敦也　27
　　　　　谷繁元信　27
　　　　　阿部慎之助10
　内野手　松原誠　　25
　　　　　駒田徳広　10
　　　　　野村謙二郎7
　　　　　石井琢朗　5
　　　　　宮本慎也　6
　　　　　新井貴浩　25
　　　　　荒木雅博　2
　　　　　鳥谷敬　　1
　　　　　坂本勇人　6
　外野手　柴田勲　　7
　　　　　山本浩二　8
　　　　　アレックス・ラミレス 3
　　　　　福留孝介　8
　【名球会パ・リーグ】
　監督　　東尾修
　投手　　米田哲也　18
　　　　　東尾修　　21
　捕手　　和田一浩　5
　内野手　有藤通世　8
　　　　　小久保裕紀9
　　　　　小笠原道大2
　　　　　井口資仁　6
　　　　　松井稼頭央7
　　　　　福浦和也　9
　　　　　内川聖一　1
　外野手　土井正博　3
　　　　　福本豊　　7
　　　　　新井宏昌　25
　　　　　栗山巧　　1
　試合は午後1時プレーボール。7イニング制。延長なし。試合前にこども野球教室を実施する予定。
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