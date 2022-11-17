『名球会ベースボールクラシック2022』12月沖縄で開催 『名球会パ』の捕手は和田一浩さん
2022年11月17日 18時44分
日本プロ野球名球会は17日、名球会員のレジェンドたちによるオールスター戦「名球会ベースボールクラシック2022沖縄」（12月10日、沖縄セルラースタジアム那覇）の出場選手を発表した。セ・リーグは山本浩二監督で、選手は監督を含めて21人。パ・リーグは東尾修監督で、選手は監督を含めて14人。予告先発はセが黒田博樹投手、パが東尾修投手と発表された。出場選手は以下の通り（数字は背番号）。
【名球会セ・リーグ】
監督 山本浩二
投手 平松政次 27
山本昌広 34
佐々木主浩22
岩瀬仁紀 13
黒田博樹 15
山本昌広 34
佐々木主浩22
岩瀬仁紀 13
黒田博樹 15
捕手 古田敦也 27
谷繁元信 27
阿部慎之助10
谷繁元信 27
阿部慎之助10
内野手 松原誠 25
駒田徳広 10
野村謙二郎7
石井琢朗 5
宮本慎也 6
新井貴浩 25
荒木雅博 2
鳥谷敬 1
坂本勇人 6
駒田徳広 10
野村謙二郎7
石井琢朗 5
宮本慎也 6
新井貴浩 25
荒木雅博 2
鳥谷敬 1
坂本勇人 6
外野手 柴田勲 7
山本浩二 8
アレックス・ラミレス 3
福留孝介 8
山本浩二 8
アレックス・ラミレス 3
福留孝介 8
【名球会パ・リーグ】
監督 東尾修
投手 米田哲也 18
東尾修 21
東尾修 21
捕手 和田一浩 5
内野手 有藤通世 8
小久保裕紀9
小笠原道大2
井口資仁 6
松井稼頭央7
福浦和也 9
内川聖一 1
小久保裕紀9
小笠原道大2
井口資仁 6
松井稼頭央7
福浦和也 9
内川聖一 1
外野手 土井正博 3
福本豊 7
新井宏昌 25
栗山巧 1
福本豊 7
新井宏昌 25
栗山巧 1
試合は午後1時プレーボール。7イニング制。延長なし。試合前にこども野球教室を実施する予定。
おすすめ情報