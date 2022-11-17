日本プロ野球名球会公式ＨＰより

日本プロ野球名球会は17日、名球会員のレジェンドたちによるオールスター戦「名球会ベースボールクラシック2022沖縄」（12月10日、沖縄セルラースタジアム那覇）の出場選手を発表した。セ・リーグは山本浩二監督で、選手は監督を含めて21人。パ・リーグは東尾修監督で、選手は監督を含めて14人。予告先発はセが黒田博樹投手、パが東尾修投手と発表された。出場選手は以下の通り（数字は背番号）。

【名球会セ・リーグ】

監督 山本浩二

投手 平松政次 27

山本昌広 34

佐々木主浩22

岩瀬仁紀 13

黒田博樹 15

捕手 古田敦也 27

谷繁元信 27

阿部慎之助10

内野手 松原誠 25

駒田徳広 10

野村謙二郎7

石井琢朗 5

宮本慎也 6

新井貴浩 25

荒木雅博 2

鳥谷敬 1

坂本勇人 6

外野手 柴田勲 7

山本浩二 8

アレックス・ラミレス 3

福留孝介 8

【名球会パ・リーグ】

監督 東尾修

投手 米田哲也 18

東尾修 21

捕手 和田一浩 5

内野手 有藤通世 8

小久保裕紀9

小笠原道大2

井口資仁 6

松井稼頭央7

福浦和也 9

内川聖一 1

外野手 土井正博 3

福本豊 7

新井宏昌 25

栗山巧 1

試合は午後1時プレーボール。7イニング制。延長なし。試合前にこども野球教室を実施する予定。