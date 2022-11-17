『テレ東音楽祭』ASAYAN出身鈴木亜美＆後藤真希がコラボへ 坂道3組、BE:FIRSTら29組発表
2022年11月17日 17時00分 (11月17日 18時06分更新)
テレビ東京系で11月23日に4時間半にわたって生放送される音楽特番『テレ東音楽祭2022冬～思わず歌いたくなる！最強ヒットソング100連発～』（後5：30～9：54）の出演アーティスト第2弾29組が17日、発表された。
同局で冠番組を持つ乃木坂46、櫻坂46、日向坂46の坂道3姉妹が揃い踏み。Da-iCE、BE:FIRSTらダンス＆ボーカルグループの出演も決定した。
テレ東の伝説的オーディションバラエティーー番組『ASAYAN』出身の鈴木亜美と、元モーニング娘。の後藤真希のコラボレーションが決定。珠玉の冬メドレーを披露する。後藤の後輩・モーニング娘。’22の出演も決まった。
また、龍玄とし（Toshl）が、テレ東音楽祭初登場。スーパーヒット曲メドレーを熱唱する。これまでに発表された出演アーティストは以下のとおり。
■『テレ東音楽祭2022冬』出演者
▼出演アーティスト第2弾
天月
＝LOVE
AKB48
後藤真希
STU48
大黒摩季
櫻坂46
さくらみこ
GENIC
純烈▽ダチョウ（▽＝温泉マーク）
SUPER BEAVER
鈴木亜美
Da-iCE
Tani Yuuki
T.M.Revolution
龍玄とし（Toshl）
中山美穂
乃木坂46
THE BEAT GARDEN
BE:FIRST
日向坂46
広瀬香美
FUNKY MONKEY BΛBY’S、
FANTASTICS from EXILE TRIBE
三浦大知
モーニング娘。’22
yama
LIL LEAGUE
wacci
※50音順
▼出演アーティスト第2弾
天月
＝LOVE
AKB48
後藤真希
STU48
大黒摩季
櫻坂46
さくらみこ
GENIC
純烈▽ダチョウ（▽＝温泉マーク）
SUPER BEAVER
鈴木亜美
Da-iCE
Tani Yuuki
T.M.Revolution
龍玄とし（Toshl）
中山美穂
乃木坂46
THE BEAT GARDEN
BE:FIRST
日向坂46
広瀬香美
FUNKY MONKEY BΛBY’S、
FANTASTICS from EXILE TRIBE
三浦大知
モーニング娘。’22
yama
LIL LEAGUE
wacci
※50音順
▼出演アーティスト第１弾
20th Century
NEWS
関ジャニ∞
KAT-TUN
Hey! Say! JUMP
A.B.C-Z
ジャニーズWEST
Travis Japan
20th Century
NEWS
関ジャニ∞
KAT-TUN
Hey! Say! JUMP
A.B.C-Z
ジャニーズWEST
Travis Japan
▼総合MC
国分太一
▼MC
広末涼子
▼進行
田中瞳（テレビ東京アナウンサー）
▼テレ東音楽祭 応援隊長
ジャニーズWEST
国分太一
▼MC
広末涼子
▼進行
田中瞳（テレビ東京アナウンサー）
▼テレ東音楽祭 応援隊長
ジャニーズWEST
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