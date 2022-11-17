テレビ東京系で11月23日に4時間半にわたって生放送される音楽特番『テレ東音楽祭2022冬～思わず歌いたくなる！最強ヒットソング100連発～』（後5：30～9：54）の出演アーティスト第2弾29組が17日、発表された。

同局で冠番組を持つ乃木坂46、櫻坂46、日向坂46の坂道3姉妹が揃い踏み。Da-iCE、BE:FIRSTらダンス＆ボーカルグループの出演も決定した。

テレ東の伝説的オーディションバラエティーー番組『ASAYAN』出身の鈴木亜美と、元モーニング娘。の後藤真希のコラボレーションが決定。珠玉の冬メドレーを披露する。後藤の後輩・モーニング娘。’22の出演も決まった。

また、龍玄とし（Toshl）が、テレ東音楽祭初登場。スーパーヒット曲メドレーを熱唱する。これまでに発表された出演アーティストは以下のとおり。

■『テレ東音楽祭2022冬』出演者

▼出演アーティスト第2弾

天月

＝LOVE

AKB48

後藤真希

STU48

大黒摩季

櫻坂46

さくらみこ

GENIC

純烈▽ダチョウ（▽＝温泉マーク）

SUPER BEAVER

鈴木亜美

Da-iCE

Tani Yuuki

T.M.Revolution

龍玄とし（Toshl）

中山美穂

乃木坂46

THE BEAT GARDEN

BE:FIRST

日向坂46

広瀬香美

FUNKY MONKEY BΛBY’S、

FANTASTICS from EXILE TRIBE

三浦大知

モーニング娘。’22

yama

LIL LEAGUE

wacci

※50音順

▼出演アーティスト第１弾

20th Century

NEWS

関ジャニ∞

KAT-TUN

Hey! Say! JUMP

A.B.C-Z

ジャニーズWEST

Travis Japan

▼総合MC

国分太一

▼MC

広末涼子

▼進行

田中瞳（テレビ東京アナウンサー）

▼テレ東音楽祭 応援隊長

ジャニーズWEST

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