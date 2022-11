『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』に参戦する所英男 (C)ORICON NewS inc.

大みそかに開催される『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(さいたまスーパーアリーナ)の記者会見が17日、都内で行われ、計3試合の対戦カードが発表された。

新たに発表されたのは、“ブラックパンサー”ベイノアVS宇佐美正パトリック、ルイス・グスタボVSジョニー・ケース、そして今年7月大会で約1年半ぶりに参戦をはたした所英男と元UFCファイターでRIZIN初参戦となるジョン・ドッドソンの3試合。

所は「大みそかのRIZINでUFCトップのジョンと対戦できることに興奮しています。3ランドやりきった後の世界が笑顔でいられるような素晴らしい世界になるように精一杯頑張りますので、よろしくお願いします」と意気込み、「大みそかは格闘技という世代で育ってきているので、大みそかに出られることは本当にすごいことだとずっと感じていて、本当に光栄でしかない」と参戦を喜んだ。

ジョン・ドッドソンからは「18年ぶりに日本で戦うことをとてもうれしく思います。所選手はまさにレジェンドファイターで、久々の日本での試合で自分のスキルを見せるのにふさわしい相手です。大みそかに会えることを楽しみにしています」とコメントを寄せた。

■『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』対戦カード

【新カード】

所英男 VS ジョン・ドッドソン

“ブラックパンサー”ベイノア VS 宇佐美正パトリック

ルイス・グスタボ VS ジョニー・ケース

【既報カード】

扇久保博正 VS 堀口恭司

キム・スーチョル VS フアン・アーチュレッタ

クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

伊澤星花 VS パク・シウ【女子スーパーアトム級トーナメント決勝】

元谷友貴 VS ホジェリオ・ボントリン

武田光司 VS ガジ・ラバダノブ

スダリオ剛 VS ジュニア・タファ

井上直樹 VS 瀧澤謙太

