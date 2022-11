「FILMUSIC!」オリジナルショートフィルム「We are together ~Epilogue~」

人気グループ・Hey! Say! JUMPが、きょう17日午後8時からSHOWROOMが提供するバーティカルシアターアプリ『smash.』で公開されるデビュー15周年連動企画第2弾「FILMUSIC!」オリジナルショートフィルム「We are together ~Epilogue~」に出演する。

現在、第1弾として同グループのアルバム『FILMUSIC!』収録曲の縦型MUSIC VIDEO MAKINGを配信中。第2弾は、13日に実施された「FILMIUSIC! FESTA」にて上映されたオリジナルショートフィルム「We are together」のアウトテイクを集めた、エモーショナルなエピローグを独占公開。本編では語られなかった前後の時間軸の彼らのストーリーをエピローグとして届ける。

また、24日から「We are together」のメイキング映像を独占公開。さらに12月中旬からは「FILMIUSIC! FESTA」で披露した「MASTERPIECE」「サンダーソニア」の2曲をバーティカルLIVEバージョンで公開を予定している。

※配信内容・配信日が変更になる可能性あり。

