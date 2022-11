子育てについて明かした平井大 (C)ORICON NewS inc.

シンガー・ソングライターの平井大が17日、東京・渋谷PARCOで開催される写真展『HIRAIDAI "THE END of THE JOURNEY" photos by Lady Brown Pictures Photo exhibition in PARCO』のプレス向け取材会に登場した。

同写真展は、現在平井が敢行している全国ツアー『HIRAIDAI TOUR 2022』に併せて行われているイベント。全国9ヶ所14公演の本ツアーでは、公演ごとに会場近隣のPARCOにて写真展が同時開催されている。会場にはフォトグラファー・Lady Brown氏の撮り下ろし写真が多数展示。写真展限定のグッズも発売されるなど、ファン垂涎の催しとなっている。

展示されている写真の撮影地は「僕がインスパイアされた場所」だと語る平井。写真のセレクトはLady Brown氏と2人で行ったとし、「カリフォルニアやハワイ、東京、千葉…自宅で撮った写真もありますね」と回顧した。

撮影者のLady Brown氏は平井にとってプライベートのパートナーでもある。8月には第1子の誕生を伝えていたが、取材会でも「今も母乳あげているんじゃないかな」と“近況”を明かした。新たな家族の誕生は写真展のタイトルにも活かされたようで、平井は「パートナーと人生を含めていろいろな旅をしてきましたけど、子どもが生まれたことで2人での旅は終わりというか、1つの区切りなので」と笑顔で語った。

平井は「これからは3人で、今までとは違うライフスタイルを発信していきたい」と意気込みながら、第1子誕生後の心境の変化について「ポジティブな変化だなと思う。新しい命がこの世界に誕生することは美しいことだなと思いましたし、愛し合うことの重要性だったりもまた深く知ることができました」としみじみ回顧。

子育てについては「僕もまだ子どもみたいなものですからね」と笑いを浮かべつつ、「一緒に育っていくような感覚です」と伝えていた。

同写真展は、きょう17日から29日まで渋谷PARCOにて、その後宮城・仙台店/大阪・心斎橋店/北海道・札幌店/沖縄・サンエー浦添西海岸店の特設会場で開催される。

関連キーワード 音楽