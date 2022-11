写真展のタイトルを解説した平井大 (C)ORICON NewS inc.

シンガー・ソングライターの平井大が17日、東京・渋谷PARCOで開催される写真展『HIRAIDAI "THE END of THE JOURNEY" photos by Lady Brown Pictures Photo exhibition in PARCO』のプレス向け取材会に登場した。

同写真展は、現在平井が敢行している全国ツアー『HIRAIDAI TOUR 2022』に併せて行われているイベント。全国9ヶ所14公演の本ツアーでは、公演ごとに会場近隣のPARCOにて写真展が同時開催されている。会場には平井のパートナーであるフォトグラファー・Lady Brown氏の撮り下ろし写真が多数展示。写真展限定のグッズも発売されるなど、ファン垂涎の催しとなっている。

平井は展示されていたギブソン製SGを手に取り、コードを爪弾きながら取材会をスタート。はじめに写真展のタイトルについて聞かれ「パートナーと人生を含めていろいろな旅をしてきましたけど、今年の8月に子どもが生まれたことで、2人での旅はここで終わりというか、1つの区切りだなと。これから3人での旅が始まるということで、一度僕らのライフスタイルやカルチャー、好きなものを表現したかった」と、しみじみ語った。

展示されている写真は「全部好き」と言い切り、「僕らが歩んできた道のりとかを、この空間を通じて感じ取ってもらいたいですよね。来てくださるみなさんの中でお気に入りの写真を見つけてもらえれば」と笑顔を見せた。

さらに「10年くらいの集大成になっているので、音楽やその背景にあるものを感じてほしい」と言葉を続け、現在開催中のツアーについては「結構長くやってるからセットリストも飽きてきちゃった」と冗談も飛ばしながら、「日本武道館公演では普段とはちょっと違うメンバーも加わったりもするので、いつもとは違うグルーヴを僕自身も楽しみながらやりたいなと思います」と意気込んだ。

同写真展は、きょう17日から29日まで渋谷PARCOにて、その後宮城・仙台店/大阪・心斎橋店/北海道・札幌店/沖縄・サンエー浦添西海岸店の特設会場で開催される。

