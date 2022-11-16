TOKYO FM、聴取率全日平均「男女12～69歳」で4期連続首位の快挙

TOKYO FMは16日、10月17日から23日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』において、全日平均の「男女12～69歳」で首位を獲得したと発表した。4月、6月、8月に続いて3期連続での首位となる。

このほか、当社コアターゲット【男女18～49才】でも首位（単独）を獲得。さらに、【男女12～59才】、【M1F1】、【M2F2】、【男女10代】、【男女20代】、【男女30代】、【男女40代】、【男女中学生】、【男女大学生】、【男女学生】と幅広い年齢区分で在京首位を獲得した（単独・同率首位含む）。

平日午前9時から午後6時において、【男女12～69才】【男女12～59才】【男女18～49才】【M1F1】【男女10代】【男女30代】【男女40代】【M2F2】【男女大学生】【男女学生】で在京トップを獲得。このほか、TOKYO FMの土日番組も高い聴取率をマークしました。土曜（9：00～18：00）、日曜（9：00～18：00）においても、当社コアターゲット【男女18～49才】在京トップを獲得。そのほか【M1F1】【男女20代】【男性30代】においても在京トップを獲得し、幅広いリスナーに支持された。

■平日ワイド番組 首位獲得区分

『ONE MORNING』（月～金 前6：00）

【男性18～49才】【女性18～49才】【M1】【F1】【女性10代】【男性20代】【女性20代】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【M2】

『Blue Ocean』（月～金 前9：00）

【男性18～49才】【M1】【男性10代】【女性10代】【男性20代】【女性30代】【男性40代】【M2】

『ディアフレンズ』（月～木 前11：00）

【男性18～49才】【M1】【男性20代】【女性30代】【男性40代】【M2】【男性50代】

『ALL-TIME BEST～LUNCH TIME POWER MUSIC～』（月～水 前11：30）

【男性18～49才】【男性20代】【女性30代】【男性40代】【M2】【F2】【男性50代】

『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』（月～木 後1：00）

【男性18～49才】【M1】【男性20代】【女性30代】【男性40代】【M2】【F2】

『THE TRAD』（月～木 後3：00）

【男性18～49才】【女性18～49才】【M1】【男性20代】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】

『Skyrocket Company』（月～木 後5：00）

【男性18～49才】【女性18～49才】【M1】【F1】【男性20代】【女性20代】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】

【男性50代】

『Roomie Roomie!』（月～木 後8：00）

【男性18～49才】【女性18～49才】【F1】【男性10代】【男性20代】【女性20代】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】

『SCHOOL OF LOCK!』（月～金 後10：00）

【女性18～49才】【F1】【女性10代】【女性20代】【女性30代】【女性40代】【F2】

『JET STREAM』（月～金 深0：00）

【女性30代】【男性40代】【女性40代】【F2】【男性50代】

『JUMP UP MELODIES』（毎週金曜 後1：00）

【男性18～49才】【F1】【女性10代】【女性30代】【男性40代】【M2】

『TOKYO TEPPAN FRIDAY』（毎週金曜 後1：00）

【男性18～49才】【M1】【女性10代】【男性20代】【男性40代】【M2】

■土日主要番組 首位獲得区分

『COUNTDOWN JAPAN』（毎週土曜 後1：00）

【男性18～49才】【M1】【F1】【男性20代】【女性20代】【女性30代】【男性40代】【M2】

『福山雅治 福のラジオ』（毎週土曜 後2：00）

【男性18～49才】【M1】【F1】【男性10代】【男性20代】【女性30代】【男性40代】【M2】【男性50代】【女性50代】

『リリー・フランキー「スナック ラジオ」』（毎週土曜 後4：00）

【男性18～49才】【女性18～49才】【F1】【女性10代】【女性20代】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】

『Wonderful Journey～土曜日のエウレカ～』（毎週土曜 後5：00）

【女性18～49才】【M1】【女性10代】【男性30代】【女性40代】【F2】

『木村拓哉Flow』（毎週日曜 前11:30）

【M1】【男性10代】

『いいこと、聴いた』（毎週日曜 後1:00）

【男性18－49才】【男性10代】【女性10代】【女性40代】【F2】

・『山下達郎のサンデー・ソングブック』（（毎週日曜 後2：00）

【女性18～49才】【男性10代】【女性10代】【女性40代】【F2】



・『あ、安部礼司～BEYOND THE AVERAGE～』（毎週日曜 後5：00）

【男性18～49才】【女性18～49才】【M1】【男性10代】【男性20代】【男性30代】【女性40代】【M2】【男性50代】

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