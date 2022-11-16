『第65回グラミー賞授賞式（R）』にノミネートされたBTS（C）Getty Images

来年2月5日（日本時間2月6日）に米ロサンゼルスのクリプトドットコム・アリーナ（旧ステープルズ・センター）で開催される米音楽界最高峰の祭典『第65回グラミー賞授賞式（R）』全91部門のノミネート作品／アーティストが発表となった。韓国の7人組グループ・BTSは3年連続でノミネート。初受賞なるか注目が集まる。

BTSは前回「Butter」で「最優秀ポップ・パフォーマンス（グループ）」にノミネートされたが、今回はコールドプレイとのコラボ曲「My Universe」で同部門にノミネート。さらに、「Yet To Come」で「最優秀ミュージック・ビデオ」にもノミネートされた。

最多ノミネートは、女性アーティストとして最多受賞記録を持つビヨンセの9部門。アデルは主要3部門を含む7部門、ハリー・スタイルズは主要3部門を含む6部門でノミネートされた。

日本人では、インストゥルメンタルアーティストの宅見将典が「MASA TAKUMI」名義でリリースした「Sakura」が「最優秀グローバル・ミュージック・アルバム」にノミネートされた。MASA TAKUMIは第56・57回で、Sly& Robbie and The Jam Mastersのメンバーとして参加したレゲエ・アルバムでノミネートされた経験を持ち、日本ではAAAやDA PUMPの作曲などを担当している。

過去に6回のノミネーション、2回の受賞歴がある内田光子は、今年リリースした『ベートーヴェン：ディアベッリ変奏曲』が「最優秀クラシック・インストゥルメンタル（ソロ）」にノミネートされた。

授賞式の模様は、2月6日午前中にWOWOWで生中継（同時通訳）。同日夜に字幕版が放送・配信される。主要4部門のノミネーションは以下のとおり。

■年間最優秀レコード候補

Don't Shut Me Down／アバ

Easy On Me／アデル

BREAK MY SOUL／ビヨンセ

Good Morning Gorgeous／メアリー・J. ブライジ

You And Me On The Rock／ブランディ・カーライル Featuring ルーシャス

Woman／ドージャ･キャット

Bad Habit／スティーヴ・レイシー

The Heart Part 5／ケンドリック・ラマー

About Damn Time／リゾ

As It Was／ハリー・スタイルズ

■年間最優秀アルバム候補

Voyage／アバ

30／アデル

Un Verano Sin Ti ／バッド・バニー

RENAISSANCE／ビヨンセ

Good Morning Gorgeous（Deluxe）／メアリー・J. ブライジ

In These Silent Days／ブランディ・カーライル

Music Of The Spheres／コールドプレイ

Mr. Morale & The Big Steppers／ケンドリック・ラマー

Special／リゾ

Harry’s House／ハリー・スタイルズ

■年間最優秀楽曲候補

abcdefu／ゲイル

About Damn Time／リゾ

All Too Well（10 Minute Version）／テイラー・スウィフト

As It Was／ハリー・スタイルズ

Bad Habit／スティーヴ・レイシー

BREAK MY SOUL／ビヨンセ

Easy On Me／アデル

GOD DID／DJ キャレド

The Heart Part 5／ケンドリック・ラマー

Just Like That／ボニー・レイット

■最優秀新人賞候補

アニッタ

オマー・アポロ

ドミ＆JD・ベック

ムニ・ロング

サマラ・ジョイ

ラトー

マネスキン

トベ・ンウィーグウェ

モリー・タトル

ウェット・レッグ

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