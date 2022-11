『第65回グラミー賞授賞式(R)』にノミネートされたBTS(C)Getty Images

来年2月5日(日本時間2月6日)に米ロサンゼルスのクリプトドットコム・アリーナ(旧ステープルズ・センター)で開催される米音楽界最高峰の祭典『第65回グラミー賞授賞式(R)』全91部門のノミネート作品/アーティストが発表となった。韓国の7人組グループ・BTSは3年連続でノミネート。初受賞なるか注目が集まる。

BTSは前回「Butter」で「最優秀ポップ・パフォーマンス(グループ)」にノミネートされたが、今回はコールドプレイとのコラボ曲「My Universe」で同部門にノミネート。さらに、「Yet To Come」で「最優秀ミュージック・ビデオ」にもノミネートされた。

最多ノミネートは、女性アーティストとして最多受賞記録を持つビヨンセの9部門。アデルは主要3部門を含む7部門、ハリー・スタイルズは主要3部門を含む6部門でノミネートされた。

日本人では、インストゥルメンタルアーティストの宅見将典が「MASA TAKUMI」名義でリリースした「Sakura」が「最優秀グローバル・ミュージック・アルバム」にノミネートされた。MASA TAKUMIは第56・57回で、Sly& Robbie and The Jam Mastersのメンバーとして参加したレゲエ・アルバムでノミネートされた経験を持ち、日本ではAAAやDA PUMPの作曲などを担当している。

過去に6回のノミネーション、2回の受賞歴がある内田光子は、今年リリースした『ベートーヴェン:ディアベッリ変奏曲』が「最優秀クラシック・インストゥルメンタル(ソロ)」にノミネートされた。

授賞式の模様は、2月6日午前中にWOWOWで生中継(同時通訳)。同日夜に字幕版が放送・配信される。主要4部門のノミネーションは以下のとおり。

■年間最優秀レコード候補

Don't Shut Me Down/アバ

Easy On Me/アデル

BREAK MY SOUL/ビヨンセ

Good Morning Gorgeous/メアリー・J. ブライジ

You And Me On The Rock/ブランディ・カーライル Featuring ルーシャス

Woman/ドージャ・キャット

Bad Habit/スティーヴ・レイシー

The Heart Part 5/ケンドリック・ラマー

About Damn Time/リゾ

As It Was/ハリー・スタイルズ

■年間最優秀アルバム候補

Voyage/アバ

30/アデル

Un Verano Sin Ti /バッド・バニー

RENAISSANCE/ビヨンセ

Good Morning Gorgeous(Deluxe)/メアリー・J. ブライジ

In These Silent Days/ブランディ・カーライル

Music Of The Spheres/コールドプレイ

Mr. Morale & The Big Steppers/ケンドリック・ラマー

Special/リゾ

Harry’s House/ハリー・スタイルズ

■年間最優秀楽曲候補

abcdefu/ゲイル

About Damn Time/リゾ

All Too Well(10 Minute Version)/テイラー・スウィフト

As It Was/ハリー・スタイルズ

Bad Habit/スティーヴ・レイシー

BREAK MY SOUL/ビヨンセ

Easy On Me/アデル

GOD DID/DJ キャレド

The Heart Part 5/ケンドリック・ラマー

Just Like That/ボニー・レイット

■最優秀新人賞候補

アニッタ

オマー・アポロ

ドミ&JD・ベック

ムニ・ロング

サマラ・ジョイ

ラトー

マネスキン

トベ・ンウィーグウェ

モリー・タトル

ウェット・レッグ

関連キーワード 音楽