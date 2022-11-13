ジャパンC特別登録馬発表 昨年のダービー馬シャフリヤールなど17頭の日本馬と6頭の外国馬が登録
2022年11月13日 20時18分
JRAは13日、「第42回ジャパンC」（G1・27日・東京・芝2400メートル）の特別登録馬を発表した。昨年のダービー馬シャフリヤールや、10月の京都大賞典を制したヴェラアズールなど日本馬は17頭が登録された。外国馬は7月のパリ大賞を制したオネスト、昨年のジャパンCで5着だったグランドグローリー、9月のニエル賞でドウデュース（4着）に勝ったシムカミルなど6頭が登録された。フルゲートは18頭で、中1週となるエリザベス女王杯組など全て参戦すれば、外国馬6頭と出走馬決定賞金順でテーオーロイヤルまでが出走できる。登録馬は次の通り。
【外国馬】
オネスト（牡3歳、フランス）
グランドグローリー（牝6歳、フランス）
シムカミル（牡3歳、フランス）
テュネス（牡3歳、ドイツ）
ブルーム（牡6歳、アイルランド）
マジカルラグーン（牝3歳、アイルランド）
【出走馬決定賞金順】
（7）シャフリヤール（牡4歳、栗東・藤原英）
（8）ウインマリリン（牝5歳、美浦・手塚）
（9）デアリングタクト（牝5歳、栗東・杉山晴）
（10）ボッケリーニ（牡6歳、栗東・池江）
（11）カラテ（牡6歳、栗東・辻野）
（12）ユニコーンライオン（牡6歳、栗東・矢作）
（13）ユーバーレーベン（牝4歳、美浦・手塚）
（14）ヴェラアズール（牡5歳、栗東・渡辺）
（15）ヴェルトライゼンテ（牡5歳、栗東・池江）
（16）ハーツイストワール（牡6歳、美浦・国枝）
（17）シャドウディーヴァ（牝6歳、美浦・斎藤誠）
（18）テーオーロイヤル（牡4歳、栗東・岡田）
（19）リッジマン（牡9歳、岩手・千葉幸）
（20）ゴールドスミス（●8歳、美浦・高柳瑞）
（21）ウインマイティー（牝5歳、栗東・五十嵐）
（22）ダノンベルーガ（牡3歳、美浦・堀）
（23）トラストケンシン（牡7歳、美浦・高橋文）
※かっこ内数字は出走可能順位。
（注）●は馬ヘンに扇の旧字体
オネスト（牡3歳、フランス）
グランドグローリー（牝6歳、フランス）
シムカミル（牡3歳、フランス）
テュネス（牡3歳、ドイツ）
ブルーム（牡6歳、アイルランド）
マジカルラグーン（牝3歳、アイルランド）
【出走馬決定賞金順】
（7）シャフリヤール（牡4歳、栗東・藤原英）
（8）ウインマリリン（牝5歳、美浦・手塚）
（9）デアリングタクト（牝5歳、栗東・杉山晴）
（10）ボッケリーニ（牡6歳、栗東・池江）
（11）カラテ（牡6歳、栗東・辻野）
（12）ユニコーンライオン（牡6歳、栗東・矢作）
（13）ユーバーレーベン（牝4歳、美浦・手塚）
（14）ヴェラアズール（牡5歳、栗東・渡辺）
（15）ヴェルトライゼンテ（牡5歳、栗東・池江）
（16）ハーツイストワール（牡6歳、美浦・国枝）
（17）シャドウディーヴァ（牝6歳、美浦・斎藤誠）
（18）テーオーロイヤル（牡4歳、栗東・岡田）
（19）リッジマン（牡9歳、岩手・千葉幸）
（20）ゴールドスミス（●8歳、美浦・高柳瑞）
（21）ウインマイティー（牝5歳、栗東・五十嵐）
（22）ダノンベルーガ（牡3歳、美浦・堀）
（23）トラストケンシン（牡7歳、美浦・高橋文）
※かっこ内数字は出走可能順位。
（注）●は馬ヘンに扇の旧字体
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