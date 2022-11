koki, photo:KOBA (C)ORICON NewS inc.

木村拓哉と工藤静香の長女のCocomi、次女のKoki,が13日、自身のインスタグラムを更新。同日、50歳の誕生日を迎えた木村を、2ショット写真を添えて祝福した。

Cocomiは、ソファーで仲良く横になった写真から、自身が着物姿で撮影した2ショット、父の手で変顔になった写真とともに「ベストフレンド父上のお誕生日でございます。50歳!このままいっちゃってくださいな」と祝福。

Koki,は、幼少期と近影の2枚で、父との2ショット写真を公開しながら「Happy Birthday to the best dad in the World いつも本当にありがとう!トトの娘に生まれてこれて本当に幸せです Love you」としたためた。

