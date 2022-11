『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』記者会見に出席した(左から)SAM、榊原信行(C)ORICON NewS inc.

大みそかに開催される『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(さいたまスーパーアリーナ)の記者会見が11日、都内で行われ、ダンス&ボーカルグループ・TRFのSAMが登壇。年末に小学生以下のキッズダンスチームの大会『RIZIN KIDS DANCE GRANDPRIX 日本最強決定戦』を開催することを発表した。

この大会は格闘技最強を決めるRIZINと、キッズダンスの普及に力を入れてきたSAMがコラボレーションして開催するキッズダンス大会。2~10人の小学生以下のキッズダンスチームが対象で、優勝チームには賞金100万円と「2023 RIZIN KIDS DANCEアンバサダー」の就任、そして大みそかの『RIZIN.40』のハーフタイムショーでパフォーマンスを披露できる。

SAMは「ダンサーに格闘技ファンは多いし、同じ肉体を使った表現で、ダンスコンテストもバトルやトーナメントなど格闘技と近いものがある」と共通点を挙げる。日本格闘技の最高峰のRIZINとのコラボに興奮を隠さず「RIZINがダンスをやってくれることがうれしい」と感謝した。

チームの募集は14日からスタートし、12月28日の「RIZIN冬まつり」(六本木ヒルズアリーナ)で予選、大みそかの「RIZIN格闘技EXPO」(さいたまスーパーアリーナ・コミュニティアリーナ)で決勝が行われ、SAMが審査員を務める。

RIZIN榊原信行CEOは「日本の子どもたちのダンスのレベルは高いし、言語を超えて伝わる世界に羽ばたいていけるジャンルなので、SAMさんと子どもたちにチャンスの場を作りたい」と狙いを明かす。

キッズダンス普及の機会に恵まれたSAMだが、『RIZIN.40』の注目カードを聞かれると「ベラトールとRIZINの対抗戦で、(ホベルト・サトシ)ソウザ対(AJ)マッキーも楽しみだし、クレベル(・コイケ)対(パトリシオ・)ピットブルも楽しみだし、今日発表された井上直樹選手対瀧澤謙太選手の試合も注目です」と熱く語った。

『RIZIN KIDS DANCE GRANDPRIX 日本最強決定戦』の応募詳細は、RIZIN公式サイトに掲載される。

■『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』対戦カード

【新カード】

伊澤星花 VS パク・シウ【女子スーパーアトム級トーナメント決勝】

元谷友貴 VS ホジェリオ・ボントリン

武田光司 VS ガジ・ラバダノブ

スダリオ剛 VS ジュニア・タファ

井上直樹 VS 瀧澤謙太

【既報カード】

扇久保博正 VS 堀口恭司

キム・スーチョル VS フアン・アーチュレッタ

クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

