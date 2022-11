『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』記者会見に出席した(左から)瀧澤謙太、元谷友貴、武田光司、榊原信行、スダリオ剛、井上直樹 (C)ORICON NewS inc.

大みそかに開催される『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(さいたまスーパーアリーナ)の記者会見が11日、都内で行われ、アメリカの団体『Bellator(ベラトール)』との全面対抗戦の追加1試合を含む計4試合の対戦カードが発表された。

新たに決定したのは、Bellator対抗戦として武田光司VSガジ・ラバダノブ(ロシア)、さらにワンマッチで元谷友貴VSホジェリオ・ボントリン(ブラジル)、スダリオ剛VSジュニア・タファ(オーストラリア)、そして7月の『RIZIN.37』で決定しながら中止となった井上直樹VS瀧澤謙太の計4試合。そして今年の夏から開催された女子スーパーアトム級トーナメント決勝の伊澤星花VSパク・シウ(韓国)も正式に決定した。

世界中の格闘技ファンの注目を集めるベラトールとの対抗戦の最後のカードに抜てきされた武田は、「選ばれたことに誇りを感じますが、僕でいいのかと思っている自分もいて。でも、選ばれたからにはやるしかない」と意気込み。対抗戦に出るほかのRIZIN選手がチャンピオンやGP優勝者だが「僕は何者でもないので、特攻隊長として1番目に試合をやらせてもらえたら」とRIZINの榊原信行CEOにアピールした。

榊原CEOは「対抗戦の最後の1試合、RIZINを代表する選手を誰にしようかいろいろ考えて、スタッフ満場一致で最後の枠を武田選手にお願いしたい」と期待を寄せる。武田もこのチャンスを生かし、快勝した次の展開として「ベラトールは来年にライト級トーナメントを開催予定ですが、まだ2人分の枠が空いてるはず。そこに名乗りを上げたい」と一気に世界進出も見据えた。

これで全9カードが揃ったが、大会の全試合ついて榊原CEOは「全部で15試合くらいを想定しているので、残りは6試合」と明かしながら、「もっと増えたらごめんなさい(笑)」とさらなる追加も示唆した。

また、会見の第2部にはTRFのSAMが登壇し、「RIZINキッズダンスグランプリ日本最強決定戦」の開催を発表。12月28日の「RIZIN冬まつり」(六本木ヒルズアリーナ)で予選、大みそかの「RIZIN格闘技EXPO」で決勝が行われ、優勝チームには賞金100万と、『RIZIN.40』のハーフタイムショーでパフォーマンスできる(14日から募集開始、詳細はRIZINのホームページ)。

■『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』対戦カード

【新カード】

伊澤星花 VS パク・シウ【女子スーパーアトム級トーナメント決勝】

元谷友貴 VS ホジェリオ・ボントリン

武田光司 VS ガジ・ラバダノブ

スダリオ剛 VS ジュニア・タファ

井上直樹 VS 瀧澤謙太

【既報カード】

扇久保博正 VS 堀口恭司

キム・スーチョル VS フアン・アーチュレッタ

クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

