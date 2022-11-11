&TEAM、デビュー作ビジュアル“怒涛の”公開スタート 2日間で2パターン計113点
2022年11月11日 11時00分 (11月11日 12時05分更新)
BTS、SEVENTEENらグローバルに活躍するアーティストが所属するさまざまなレーベルを擁するHYBEの日本本社傘下「HYBE LABELS JAPAN」が手がける9人組グループ「&TEAM」（エンティーム）のデビュー作『First Howling : ME』（12月7日発売）のビジュアルが、11日午前11時を皮切りに、あす12日までに2パターン合計113点公開されることが明らかになった。
きょう11日には、1つ目のコンセプト“ISOLATED”のビジュアルを公開。午前11時の「Concept Teaser（ISOLATED）」を皮切りに、午後6時に「Main Photos」、午後6時30分に「Concept Photos」、午後7時に「Concept Clips」を公開する。
あす12日には追加コンセプトの公開がスタート。午前11時に「Concept Teaser」、午後6時に「Concept Photos」、午後6時30分に「Concept Clips」、午後7時に「Album Covers」が怒涛のごとく公開されていく。
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