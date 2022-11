ユニバーサル・スタジオ×ドリームワークス映画『長ぐつをはいたネコと9つの命』2023年3月17日より日本公開決定 (C) 2022 DREAMWORKS ANIMATION LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

『シュレック』シリーズや『ボス・ベイビー』シリーズなど、数々の大ヒットキャラクターたちを生み出してきたユニバーサル・スタジオ×ドリームワークスの最新作 『Puss in Boots: The Last Wish』(全米公開:12月21日予定)が、『長ぐつをはいたネコと9つの命』 の邦題、東宝東和・ギャガの共同配給で来年(2023年)3月17日より日本で公開される。アクション&冒険&キュルルンお目目と見どころ満載の特報とデジタルポスターが解禁となった。

同作は『シュレック』シリーズから飛び出した、帽子に羽根飾り、マントと長ぐつがトレードマークの圧倒的な人気を誇る伝説(レジェンド)ネコ “プス”を主人公として生まれた映画『長ぐつをはいたネコ』のシリーズ第2弾。

前作『長ぐつをはいたネコ』は、2012年3月に日本公開され、モフモフにしてダンディ、キュルルンお目目で心奪いながらも、キレキレの剣さばきでどんな敵をも圧倒する“プス”の見た目と中身のギャップで観客を魅了。アカデミー賞にノミネートされたアニメーション映画としてのクオリティの高さや、“プス”以外にも続々登場するインパクトのあるキャラクター、子どもから大人まで楽しめるストーリー展開も話題となり、興行収入11.5億円を超えるヒットとなった。

『長ぐつをはいたネコと9つの命』では、剣を片手に数々の敵を倒し、恋もしながら、命をかけた冒険を楽しんでいた“プス”が、ふと気づくと9つあったはずの命があと1つに。急に怖くなり、賞金首のレジェンドの看板を下ろし、トレードマークの帽子にマント、長ぐつを脱ぎ捨てて家ネコになろうと決意するものの、どんな願い事も叶う「願い星」の存在を聞き、再奮起するが…。

命のストックを求める旅の道中に出会うのは、気まずい元カノやネコに変装したイヌ、そこに「願い星」で願いを叶えようとする手強い奴ら、さらには最強の敵まで現れ、今度の“プス”の冒険はどうなるのか!?

解禁となった特報は、そんな伝説(レジェンド)ネコ“プス”の軽やかな剣さばきや派手なアクション、新たな仲間や敵の登場も垣間見られる、迫力と躍動感みなぎる映像となっている。

