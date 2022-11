TBSでは、堺正章、内田有紀、藤井隆がMCを務める『歌のゴールデンヒット ~歴代歌姫の1番売れた歌ランキングBest100~』を、17日に放送する(後8:00)。過去8回にわたり、日本の歌謡史をさまざまなテーマで紹介、同局に眠る秘蔵映像で余すところなくお送りしてきた『歌のゴールデンヒット』。9回目となる今回のテーマは、歴代歌姫たちの「1番売れた歌」で、日本の音楽番組史上初となる音楽ランキングとともに大発表する。

これまではレコードとCDの売り上げ枚数でランキングを集計していたが、今回は「シングルレコード・CDの売り上げ枚数」に加えて、「ダウンロード数」「ストリーミング再生数」の異なる3つのデータを公正にポイント化し、オリコン54年分の膨大なデータを集計した。

初公開のランキングには、日本の音楽シーンを時代ごとに彩ってきた数々の歌姫たちに加え、令和の新世代の歌姫もランクインしており、これまでのランキングを覆す予想不能な内容が見どころだ。令和の時代ならではの最新オリコンランキングとして番組で大発表。歴代歌姫の1番売れた曲にまつわる知られざるエピソードや超貴重映像ともに紹介していく。

ネラーは高見沢俊彦、陣内智則、中川翔子、黒沢かずこ(森三中)、日向坂46の佐々木久美と齊藤京子と、各年代のタレントが集結。Best100にランクインしている歌姫の中から、平松愛理とGAOがスペシャルゲストとして出演する、

リリースした曲が大ヒットし、当時大きな話題を集めた2人。平松は、1992年にリリースした大ヒット曲「部屋とYシャツと私」を歌唱する。スタジオトークでパネラーから当時この曲を聴いていたエピソードなどが語られると、平松からはヒット曲が生まれるまでの制作秘話が語られる。また、当時この曲を聴いた女性は納得し、男性からは怖がられたという2番の歌詞について盛り上がるシーンも見られる。

GAOは、1992年にリリースしミリオンヒットを記録した「サヨナラ」を披露! 気持ちがこもった歌唱を目の前で観た内田は思わず目頭が熱くなり、パネラーも当時と変わらぬ歌声にうっとりとなる。果たして2人の歌姫は、“一番売れた歌ランキング”の何位にランクインしているのか。

さらに、「なりきりマイク feat.ELT持田香織」企画にEvery Little Thingの伊藤一朗が登場。“なりきりマイク feat.ELT持田香織”は、年代や性別を問わずどんな人の声でも特定の人の歌声にリアルタイム変換できる新技術で、このマイクを通して歌うと誰でも持田香織の声になれるというもの。MCの藤井がEvery Little Thingの大ヒット曲「Time goes by」をなりきりマイクで熱唱したところ、スタジオ大爆笑で大盛り上がりとなる。

