ダンス&ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE(NAOTO、小林直己、ELLY、山下健二郎、岩田剛典、今市隆二、OMI【O=正式表記はストローク付き】)が10日、都内で記者会見「三代目 J SOUL BROTHERS LIVE STREAMING~JSB IS BACK~」を行い、9年ぶりのアリーナツアー『三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2023“STARS”~Land of Promise~』の開催を発表した。

同イベント冒頭、VTRでツアーの開催と新曲のリリースが告げられると、NAOTOは「全国周ってのツアーが2年前の10周年イヤーにはできず、去年やらせていただきました」と振り返り「今年は活動がない中で、何ができるだろうと考えていたところ、原点に戻ってアリーナツアーを9年ぶりに」と経緯を説明した。

続けて「まだ遠出できない方や、事情で来れない方もいると思うんです。だったら僕らが行こうと、全国各地の久しぶりに行く場所も含めて、ファンの皆さんとの距離を縮めていきたいと思います」と力を込めた。

ツアーは2023年2月18日の静岡公演を皮切りに7都市での開催を予定している。

同イベントでは、新曲「STARS」のリリース、ライブフィルム『JSB3 LIVE FILM/RISING SOUND』の公開も発表された。

【ツアー詳細】

2月18日(土)・19日(日)静岡・エコパアリーナ

3月7日(火)・8日(水)福岡・マリンメッセ福岡A館

3月16日(木)・18日(土)・19日(日)神奈川・横浜アリーナ

4月12日(水)・13日(木)大阪・大阪城ホール

4月22日(土)・23日(日)宮城セキスイハイムスーパーアリーナ

5月20日(土)・21日(日)三重県営サンアリーナ

5月27日(土)・28日(日)青森・盛運輸アリーナ(青森県営スケート場)

