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“魚さばきギャル”田向星華、水着姿でカツオ解体　ヒップラインあらわな大胆Tバックも

2022年11月10日 18時00分 (11月10日 19時05分更新)
『ヤンマガWeb』に登場する田向星華（C）まくらあさみ／ヤンマガWeb

『ヤンマガWeb』に登場する田向星華（C）まくらあさみ／ヤンマガWeb

　ギャルモデルの田向星華（21）が、『週刊ヤングマガジン』の公式サイト『ヤンマガWeb』に登場。釣りが趣味で魚をさばけるギャルが、水着姿でカツオの解体に初挑戦した。
【別カット】素肌にエプロン？魚を持って笑顔の田向星華
　ABEMAの人気恋愛番組『恋する●週末ホームステイ シーズン3、シーズン10、LAST TEEN』『one more kiss by 恋する●週末ホームステイ』（●はハートマーク）に出演、『nuts』モデルも務める田向。インスタグラムでは18万以上のフォロワーを集める。
　グラビアではキュートなツインテールのビキニ姿に加えて、アグレッシブにカツオを解体するカッコいい姿も披露。身長166センチの圧巻スタイルを収めたバックショットは、大胆なTバックで魅了する。
【写真】豊満美BODYを披露！色香り漂う田向星華
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