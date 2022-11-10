“魚さばきギャル”田向星華、水着姿でカツオ解体 ヒップラインあらわな大胆Tバックも
2022年11月10日 18時00分 (11月10日 19時05分更新)
ギャルモデルの田向星華（21）が、『週刊ヤングマガジン』の公式サイト『ヤンマガWeb』に登場。釣りが趣味で魚をさばけるギャルが、水着姿でカツオの解体に初挑戦した。
ABEMAの人気恋愛番組『恋する●週末ホームステイ シーズン3、シーズン10、LAST TEEN』『one more kiss by 恋する●週末ホームステイ』（●はハートマーク）に出演、『nuts』モデルも務める田向。インスタグラムでは18万以上のフォロワーを集める。
グラビアではキュートなツインテールのビキニ姿に加えて、アグレッシブにカツオを解体するカッコいい姿も披露。身長166センチの圧巻スタイルを収めたバックショットは、大胆なTバックで魅了する。
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