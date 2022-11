LE SSERAFIM (C)ORICON NewS inc.

BTSらを擁する韓国の総合エンターテインメント企業・HYBEは10日、オンラインで会社説明会を開催。5人組ガールズグループ・LE SSERAFIMの今後の活動についてメンバーのメッセージを交えて伝えた。

同グループは、日本では宮脇咲良として知られるSAKURA、クラシックバレエで将来を嘱望されたKAZUHAの日本人メンバーをはじめ、KIM CHAEWON(キム・チェウォン)、HUH YUNJIN(ホ・ユンジン)、HONG EUNCHAE(ホン・ウンチェ)からなる5人組。

説明会には、2ndミニアルバム『ANTIFRAGILE』(アンチフラジャイル)の楽曲のクリエイティブにも参加し、収録曲「Good Parts (when the quality is bad but I am)」では作詞・作曲を手がけたSAKURA と作詞を手がけたHUH YUNJINが出演した。HUH YUNJINは「今回、私たちが伝えようとするメッセージはどんな試練、どんな困難が訪れても私たちは実力と努力で乗り越えてルセラフィムだけの道を開拓するというメッセージ」と楽曲に込めた思いを明かした。

続けて、メンバーとの練習やスタッフとの打ち合わせの様子を振り返るVTRを紹介し、「私たちだけがLE SSERAFIMなのではなく、A&RチームもLE SSERAFIMですし、VCチームもLE SSERAFIMですし、パフォーマンスチームもLE SSERAFIMですし、すべての部署がLE SSERAFIMなので私たちはみんながLE SSERAFIMです」と一体感を表し、SAKURAも大きくうなずいた。

さらに、今後のスケジュールについてはCEOのパク・ジウォン氏が「韓国と日本を含むグローバルファンとコミュニケーションする活発なアルバム活動をサポートしつつ、アジアと北米地域にわたるグルーバルツアーなど、ファンとオフラインで会える機会をさらに増やしていく」と宣言した。

関連キーワード 音楽