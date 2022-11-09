SEVENTEEN『SEVENTEEN JAPAN 1ST EP「DREAM」』（HYBE LABELS JAPAN／2022年11月9日発売）（C）PLEDIS Entertainment

韓国の13人組グループ・SEVENTEENの最新アルバム『SEVENTEEN JAPAN 1ST EP「DREAM」』が、発売初日（店着日）に38.8万枚を売り上げ、本日確定の2022/11/8付「オリコンデイリーアルバムランキング」で、1位を獲得した。

本作は全4曲を収録。完全書き下ろしの日本オリジナル楽曲であるタイトル曲の「DREAM」に加え、2021年10月リリースの9thミニアルバム『Attacca』のリード曲「Rock with you」と、2020年10月リリースのスペシャルアルバム『; [Semicolon]』収録の「All My Love」が、新たにジャパニーズバージョンとなって収録されている。さらに、今年4月にリリースした「Darl+ing」の別バージョン「Darl+ing -Holiday ver.-」を収めている。

＜クレジット：オリコン調べ（2022/11/8付）＞

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