東京ディズニーリゾートで11月8日より、スペシャルイベント『ディズニー・クリスマス』(~12月25日)を“3年ぶり”に開催。7日に先行公開された様子をレポートする。

東京ディズニーシー(TDS)のハンガーステージでは、これまでにTDSのクリスマスを彩ってきたエンターテイメントの映像とともに繰り広げられる『クリスマスタイム・ウィズ・ユー』を公演。

ロマンティックな音楽とともにはじまるクリスマスのひととき。男女のシンガーが美しく歌う「Christmas Wishes」の楽曲にのり、ミッキーマウスとミニーマウスも登場。クリスマスシーズンの到来を喜び、楽しいナンバー「Mistletoe and Holly」にあわせ、ミッキーたちが軽快なダンスを披露した。

ミッキーの呼びかけでハンガーステージ初登場となるダッフィーをはじめ、グーフィー、プルートたちも登壇。お気に入りのクリスマスソング「赤鼻のトナカイ」「サンタクロースがやってくる」「Let it Snow」「ひいらぎかざろう」「Frosty the Snowman」を次々に歌って踊り、ドナルドダッグは「Feliz Navidad」の曲で会場を盛り上げた。

ミッキーとミニーの華麗なスケートシーンをはじめとする映像とともに、シンガーが「Have Yourself a Merry Little Christmas」「It's The Most Wonderful Time Of The Year」を美しくしっとり歌い上げると、ムーディーな雰囲気に。

ラストには、ミッキーらディズニーの仲間たちが再登場。ナイトタイムのクリスマスの美しい映像とともに、心温まる名曲「Welcome to Christmas」をみんなで歌い上げ、感動的なフィナーレを迎えた。

同プログラムは、東京ディズニーリゾート・アプリのエントリーが必要。

