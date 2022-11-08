ENHYPEN『定め』（ユニバーサル ミュージック／2022年10月26日発売） （P）&（C） BELIFT LAB Inc.

男性7人組グループ・ENHYPEN（エンハイプン）の最新アルバム『定め』（さだめ）が、週間2.8万枚を売り上げ、11月8日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で、先週11/7付に続き、2週連続1位を獲得した。

「週間アルバムランキング」2週連続1位は、2021/5/10付、5/17付での『BORDER : CARNIVAL』以来1年6ヵ月ぶり、自身2作目。また、Snow Man、松任谷由実【※1】に続く、今年度3作目【※2】となった。なお、本作の累積売上は26.1万枚となり、自己最高累積売上【※3】を記録している。

【※1】Snow Man『Snow Labo. S2』は10/3付、10/10付で、松任谷由実『ユーミン万歳！〜松任谷由実50周年記念ベストアルバム〜』は10/17付、10/24付で2週連続1位を獲得

【※2】今年度は「2021/12/27付」よりスタート

【※3】『定め』は先週11/7付で初週23.3万枚を売り上げ、『DIMENSION : DILEMMA』（2021年10月発売）を超え、自己最高累積売上となっていた

＜クレジット：オリコン調べ（2022/11/14付：集計期間:2022年10月31日〜11月6日）＞

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