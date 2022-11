YOSHIさん (C)ORICON NewS inc.

日本コカ・コーラは7日、エナジードリンク『REALGOLD X/Y』のブランドムービーに流れる楽曲のボーカルを、5日にバイク事故で亡くなったYOSHI(本名:佐々木嘉純)さんが務めていたとし、公式ツイッターを通じて追悼した。

同商品の公式ツイッターに「ブランドムービー『REALGOLD XY DNA~無限の自分~』篇に使用されている楽曲のボーカルをつとめてくださったYOSHIさんが11月5日に急逝されました。謹んでお悔やみ申し上げますとともに、心からご冥福をお祈りいたします」と投稿した。

歌手・俳優・モデルとして活躍したYOSHIさんは5日午前0時過ぎ、神奈川県川崎市多摩区堰2丁目の県道交差点で、運転していた大型バイクがトラックと衝突。同日午前2時15分ごろに死去した。19歳だった。

先月25日には、YOSHIKIがプロデューサーを務めるオーディション番組『YOSHIKI SUPERSTAR PROJECT X』で、4人組バンドのボーカルとして合格したことが発表されたばかりだった。

訃報を受け、YOSHIKIは自身のツイッターで「信じられない。。もうプロデュース始まってた Vocal, YOSHIの声,この新作で聴ける まさか遺作になるなんて Our recording has begun already. The new song will become his legacy 心よりご冥福をお祈り致します」と、『REALGOLD X/Y』のブランドムービーの動画URLを添えて偲んでいた。

YOSHIKIは『REALGOLD X/Y』のプロデューサーを務めており、同ブランドムービーにも出演している。

