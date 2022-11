ライブイベント「ウマ娘 プリティーダービー 4th EVENT SPECIAL DREAMERS!! EXTRA STAGE」(DAY2)の様子 (C)Cygames, Inc.

5日・6日に埼玉・ベルーナドームで開催された人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』のライブイベント「ウマ娘 プリティーダービー 4th EVENT SPECIAL DREAMERS!! EXTRA STAGE」の公式写真が公開された。

同ライブは『ウマ娘』初のドーム公演として、キャストはこれまでの最多出演、セットリストや内容も大幅に変更され、過去最大のイベントとして開催。公開されたライブ写真はその様子の一部を見ることができる。

また、ライブに出演した『ウマ娘』キャストたちも自身のツイッターを更新し、、「ゴールイン!!!! とても夢のような時間でした これまで応援してくださったトレーナーのみなさん、本当にありがとうございました!」(スペシャルウィーク役・和氣あず未)。

「ウマ娘4th 余韻 360度みなさんの近くに行けたり、ベルーナドームをみんなの近くまで全力疾走したり、夢のような空間だった」(ナイスネイチャ役・前田佳織里)などと、オフショットとともにファンに感謝。

ライブを観たファンはSNSを通じて「ウマ娘、最高です」(俳優・濱田龍臣)、「スペちゃんの特別衣装かっこよかった!」「みんなかわいい!」「夢のようなひと時をありがとうございました」などと伝えている。

■DAY1の出演者

和氣あず未(スペシャルウィーク役)

Machico(トウカイテイオー役)

Lynn(マルゼンスキー役)

高柳知葉(オグリキャップ役)

木村千咲(ダイワスカーレット役)

大坪由佳(タイキシャトル役)

衣川里佳(ナリタブライアン役)

大空直美(タマモクロス役)

星谷美緒(マヤノトップガン役)

長谷川育美(ミホノブルボン役)

土師亜文(メジロライアン役)

石見舞菜香(ライスシャワー役)

咲々木瞳(アドマイヤベガ役)

優木かな(スーパークリーク役)

久保田ひかり(メジロドーベル役)

前田佳織里(ナイスネイチャ役)

佐伯伊織(キングヘイロー役)

立花日菜(サトノダイヤモンド役)

矢野妃菜喜(キタサンブラック役)

野口瑠璃子(サクラチヨノオー役)

会沢紗弥(メジロアルダン役)

日原あゆみ(ヤエノムテキ役)

大西綺華(メジロブライト役)

真野美月(サクラローレル役)

中村カンナ(ナリタトップロード役)

今泉りおな(ヤマニンゼファー役)

礒部花凜(ダイイチルビー役)

井上ほの花(アストンマーチャン役)

佐藤日向(ケイエスミラクル役)

稲垣好(コパノリッキー役)

【実況】

明坂聡美(実況役)

【シークレットゲスト】

井上喜久子(安心沢刺々美役)

■DAY1セットリスト

OVERTURE

M-01. うまぴょい伝説

ウマ娘

M-02.WINnin' 5 -ウイニング☆ファイヴ-

高柳知葉(オグリキャップ役)、大坪由佳(タイキシャトル役)、大空直美(タマモクロス役)、長谷川育美(ミホノブルボン役)、土師亜文(メジロライアン役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、久保田ひかり(メジロドーベル役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)、会沢紗弥(メジロアルダン役)、大西綺華(メジロブライト役)

M-03.Make debut!

真野美月(サクラローレル役)、今泉りおな(ヤマニンゼファー役)、礒部花凜(ダイイチルビー役)、井上ほの花(アストンマーチャン役)、佐藤日向(ケイエスミラクル役)、稲垣好(コパノリッキー役)

M-04.RUN×RUN!

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、Machico(トウカイテイオー役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)、優木かな(スーパークリーク役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)

M-05.ユメゾラ

衣川里佳(ナリタブライアン役)、大空直美(タマモクロス役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)

M-06.彩 Phantasia

木村千咲(ダイワスカーレット役)、久保田ひかり(メジロドーベル役)、礒部花凜(ダイイチルビー役)、井上ほの花(アストンマーチャン役)

M-07.Ms. VICTORIA

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、Lynn(マルゼンスキー役)、高柳知葉(オグリキャップ役)、土師亜文(メジロライアン役)、咲々木瞳(アドマイヤベガ役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、野口瑠璃子(サクラチヨノオー役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)

MC[トレセン体操]

Machico(トウカイテイオー役)、Lynn(マルゼンスキー役)、大坪由佳(タイキシャトル役)、土師亜文(メジロライアン役)、咲々木瞳(アドマイヤベガ役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)

M-08.わたしの印は大本命◎(Marching Band Ver.)

和氣あず未(スペシャルウィーク役)

M-09.ときめきスクランブル

星谷美緒(マヤノトップガン役)

M-10.LIKE THE WIND

今泉りおな(ヤマニンゼファー役)

M-11.忘却にて

井上ほの花(アストンマーチャン役)

M-12.Ring Ring ダイアリー

Machico(トウカイテイオー役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、久保田ひかり(メジロドーベル役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)

M-13.Gaze on Me!

木村千咲(ダイワスカーレット役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)、真野美月(サクラローレル役)、今泉りおな(ヤマニンゼファー役)、礒部花凜(ダイイチルビー役)、井上ほの花(アストンマーチャン役)、佐藤日向(ケイエスミラクル役)、稲垣好(コパノリッキー役)

MC[ビューティードリームカップ in SPECIAL DREAMERS!! EXTRA STAGE]

真野美月(サクラローレル役)、今泉りおな(ヤマニンゼファー役)、礒部花凜(ダイイチルビー役)、井上ほの花(アストンマーチャン役)、佐藤日向(ケイエスミラクル役)、稲垣好(コパノリッキー役)、井上喜久子(安心沢刺々美役)

M-14.Never Looking Back

木村千咲(ダイワスカーレット役)、大坪由佳(タイキシャトル役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)、土師亜文(メジロライアン役)、久保田ひかり(メジロドーベル役)、大西綺華(メジロブライト役)

M-15.ユースフルアイズ

真野美月(サクラローレル役)

M-16.本能スピード

Lynn(マルゼンスキー役)、大坪由佳(タイキシャトル役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)、礒部花凜(ダイイチルビー役)、井上ほの花(アストンマーチャン役)、佐藤日向(ケイエスミラクル役)、稲垣好(コパノリッキー役)

M-17.NEXT FRONTIER

高柳知葉(オグリキャップ役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、優木かな(スーパークリーク役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、大西綺華(メジロブライト役)、今泉りおな(ヤマニンゼファー役)

M-18.winning the soul(Remix Ver.)

長谷川育美(ミホノブルボン役)、咲々木瞳(アドマイヤベガ役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、野口瑠璃子(サクラチヨノオー役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)

M-19.BLOW my GALE

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、Lynn(マルゼンスキー役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、大空直美(タマモクロス役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)

MC[ウマ娘 円陣]

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)、長谷川育美(ミホノブルボン役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、久保田ひかり(メジロドーベル役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)、大西綺華(メジロブライト役)、明坂聡美(実況役)

M-20.My Against Fight

大空直美(タマモクロス役)

M-21.硝子のエトワール

会沢紗弥(メジロアルダン役)

M-22.ふんわりSlowly

優木かな(スーパークリーク役)

M-23.unbreakable

高柳知葉(オグリキャップ役)

M-24.UNLIMITED IMPACT

高柳知葉(オグリキャップ役)、大空直美(タマモクロス役)、優木かな(スーパークリーク役)、野口瑠璃子(サクラチヨノオー役)、会沢紗弥(メジロアルダン役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)

MC

高柳知葉(オグリキャップ役)、大空直美(タマモクロス役)、優木かな(スーパークリーク役)、野口瑠

璃子(サクラチヨノオー役)、会沢紗弥(メジロアルダン役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)

M-25.メジロ讃歌

土師亜文(メジロライアン役)、久保田ひかり(メジロドーベル役)、会沢紗弥(メジロアルダン役)、大西綺華(メジロブライト役)

・声のみの出演

大西沙織(メジロマックイーン役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)

M-26.願いのカタチ(Strings Ver.)

Machico(トウカイテイオー役)

M-27.Find My Only Way(Acoustic Ver.)

大坪由佳(タイキシャトル役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、咲々木瞳(アドマイヤベガ役)、真野美月(サクラローレル役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)、今泉りおな(ヤマニンゼファー役)、稲垣好(コパノリッキー役)

M-28.Special Record!

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、Machico(トウカイテイオー役)、Lynn(マルゼンスキー役)、長谷川育美(ミホノブルボン役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、礒部花凜(ダイイチルビー役)、佐藤日向(ケイエスミラクル役)

M-29.We are DREAMERS!!

ウマ娘

<ENCORE>

M-30.GIRLS' LEGEND U

ウマ娘

M-31.うまぴょい伝説

ウマ娘、明坂聡美(実況役)、井上喜久子(安心沢刺々美役)

■DAY2出演者

和氣あず未(スペシャルウィーク役)

Machico(トウカイテイオー役)

Lynn(マルゼンスキー役)

上田瞳(ゴールドシップ役)

前田玲奈(グラスワンダー役)

高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)

徳井青空(テイエムオペラオー役)

衣川里佳(ナリタブライアン役)

田所あずさ(シンボリルドルフ役)

長谷川育美(ミホノブルボン役)

石見舞菜香(ライスシャワー役)

咲々木瞳(アドマイヤベガ役)

渡部優衣(ウイニングチケット役)

大和田仁美(スマートファルコン役)

和多田美咲(メイショウドトウ役)

前田佳織里(ナイスネイチャ役)

佐伯伊織(キングヘイロー役)

遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)

田澤茉純(イクノディクタス役)

のぐちゆり(メジロパーマー役)

山根綺(ダイタクヘリオス役)

花井美春(ツインターボ役)

立花日菜(サトノダイヤモンド役)

矢野妃菜喜(キタサンブラック役)

野口瑠璃子(サクラチヨノオー役)

青山吉能(ツルマルツヨシ役)

中村カンナ(ナリタトップロード役)

春川芽生(シンボリクリスエス役)

松岡美里(タニノギムレット役)

【実況】

明坂聡美(実況役)

【ゲスト出走】

大西沙織(メジロマックイーン役)

【シークレットゲスト】

沖野晃司(トレーナー役)

■DAY2セットリスト

OVERTURE

M-01.うまぴょい伝説

ウマ娘

M-02.逃げ切りっ!Fallin’ Love

Lynn(マルゼンスキー役)、長谷川育美(ミホノブルボン役)、大和田仁美(スマートファルコン役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、山根綺(ダイタクヘリオス役)、花井美春(ツインターボ役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)

M-03.ぴょいっと♪はれるや!

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、前田玲奈(グラスワンダー役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)、青山吉能(ツルマルツヨシ役)

M-04.Make debut!

徳井青空(テイエムオペラオー役)、咲々木瞳(アドマイヤベガ役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)

M-05.ゆるパカHAPPY DAYS!

青山吉能(ツルマルツヨシ役)、春川芽生(シンボリクリスエス役)、松岡美里(タニノギムレット役)

M-06.ENDLESS DREAM!!

長谷川育美(ミホノブルボン役)、和多田美咲(メイショウドトウ役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、野口瑠璃子(サクラチヨノオー役)

M-07.立ち位置ゼロ番!順位は一番!

大和田仁美(スマートファルコン役)

M-08.笑っちゃお!

山根綺(ダイタクヘリオス役)

M-09.ミッドナイト・エピローグ

Machico(トウカイテイオー役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、花井美春(ツインターボ役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、松岡美里(タニノギムレット役)

M-10.グロウアップ・シャイン!

Machico(トウカイテイオー役)、上田瞳(ゴールドシップ役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、田所あずさ(シンボリルドルフ役)、和多田美咲(メイショウドトウ役)、野口瑠璃子(サクラチヨノオー役)、春川芽生(シンボリクリスエス役)

MC[トレセン体操]

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、前田玲奈(グラスワンダー役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、徳井青空(テイエムオペラオー役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、咲々木瞳(アドマイヤベガ役)、和多田美咲(メイショウドトウ役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)、野口瑠璃子(サクラチヨノオー役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)、沖野晃司(トレーナー役)

M-11.winning the soul

Machico(トウカイテイオー役)、田所あずさ(シンボリルドルフ役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、青山吉能(ツルマルツヨシ役)

M-12.SEVEN

Machico(トウカイテイオー役)、田所あずさ(シンボリルドルフ役)

M-13.Gaze on Me!

大和田仁美(スマートファルコン役)、和多田美咲(メイショウドトウ役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、山根綺(ダイタクヘリオス役)、松岡美里(タニノギムレット役)

M-14.Ms. VICTORIA

Lynn(マルゼンスキー役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、咲々木瞳(アドマイヤベガ役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、花井美春(ツインターボ役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、野口瑠璃子(サクラチヨノオー役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)、松岡美里(タニノギムレット役)

M-15.NEXT FRONTIER

上田瞳(ゴールドシップ役)、前田玲奈(グラスワンダー役)、徳井青空(テイエムオペラオー役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、春川芽生(シンボリクリスエス役)

M-16.BLOW my GALE

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、Lynn(マルゼンスキー役)、前田玲奈(グラスワンダー役)、徳井青空(テイエムオペラオー役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)

MC[カメアピ☆盛り上げ対決]

Lynn(マルゼンスキー役)、上田瞳(ゴールドシップ役)、長谷川育美(ミホノブルボン役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、山根綺(ダイタクヘリオス役)、花井美春(ツインターボ役)、青山吉能(ツルマルツヨシ役)、沖野晃司(トレーナー役)、明坂聡美(実況役)

M-17.大好きのタカラバコ

Lynn(マルゼンスキー役)、田所あずさ(シンボリルドルフ役)、春川芽生(シンボリクリスエス役)

M-18.Ambitious World

立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)

M-19A.走れウマ娘(Remix Ver.)

長谷川育美(ミホノブルボン役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、山根綺(ダイタクヘリオス役)、花井美春(ツインターボ役)

M-19B. Exercise the Right(Remix Ver.)

佐伯伊織(キングヘイロー役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、山根綺(ダイタクヘリオス役)

M-19C.禁断Burning Heart(Remix Ver.)

Lynn(マルゼンスキー役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、山根綺(ダイタクヘリオス役)

M-19D.ゴルシラップ

上田瞳(ゴールドシップ役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、山根綺(ダイタクヘリオス役)

M-19E. Never Looking Back(Remix Ver.)

前田玲奈(グラスワンダー役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、徳井青空(テイエムオペラオー役)、咲々木瞳(アドマイヤベガ役)、和多田美咲(メイショウドトウ役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、山根綺(ダイタクヘリオス役)、青山吉能(ツルマルツヨシ役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)

M-20.アウト・オブ・トライアングル

前田佳織里(ナイスネイチャ役)

M-21.ユメヲカケル!

前田佳織里(ナイスネイチャ役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、花井美春(ツインターボ役)

M-22.木漏れ日のエール

Machico(トウカイテイオー役)、大西沙織(メジロマックイーン役)

MC[ウマ娘 円陣]

Machico(トウカイテイオー役)、大西沙織(メジロマックイーン役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、田所あずさ(シンボリルドルフ役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、大和田仁美(スマートファルコン役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、春川芽生(シンボリクリスエス役)、松岡美里(タニノギムレット役)、沖野晃司(トレーナー役)

M-23.はじまりのSignal

立花日菜(サトノダイヤモンド役)、大西沙織(メジロマックイーン役)

M-24.ささやかな祈り

石見舞菜香(ライスシャワー役)

M-25.涙ひかって明日になれ!

渡部優衣(ウイニングチケット役)

M-26.BLAZE

衣川里佳(ナリタブライアン役)

M-27.笑顔の宝物 -Beyond The Future!-

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、上田瞳(ゴールドシップ役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、大西沙織(メジロマックイーン役)

・声のみの出演

高野麻里佳(サイレンススズカ役)

M-28.Precious Star Dreamer

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、上田瞳(ゴールドシップ役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、大西沙織(メジロマックイーン役)

M-29.We are DREAMERS!!

ウマ娘

<ENCORE>

M-30.GIRLS' LEGEND U

ウマ娘

M-31.うまぴょい伝説

ウマ娘、明坂聡美(実況役)、沖野晃司(トレーナー役)

