Stray Kids、来年2月に初のドーム公演 京セラドーム＆さいたまスーパーアリーナ
2022年11月7日 17時33分 (11月7日 19時05分更新)
韓国の8人組グローバルボーイズグループ・Stray Kidsが、来年2月に自身初のドーム公演となる京セラドーム大阪公演を行うことが決定した。さいたまスーパーアリーナ公演を含め、日本で計4公演が開催される。
６～７月に開催された日本公演のアンコール公演『Stray Kids 2nd World Tour "MANIAC" ENCORE in JAPAN』として、2月11・12日にさいたまスーパーアリーナ2days、そして、同25・26日に京セラドーム大阪2daysが決定した。
Stray Kids オフィシャル・ファンクラブ「STAY JAPAN」とモバイル・ファンクラブ「STAY JAPAN MOBILE」のW会員チケット最速先行予約受付がスタートした。
■Stray Kids 2nd World Tour "MANIAC" ENCORE in JAPAN
▼2013年
2月11日（土・祝）：埼玉・さいたまスーパーアリーナ
2月12日（日）：埼玉・さいたまスーパーアリーナ
2月25日（土）：大阪・京セラドーム大阪
2月26日（日）：大阪・京セラドーム大阪
▼2013年
2月11日（土・祝）：埼玉・さいたまスーパーアリーナ
2月12日（日）：埼玉・さいたまスーパーアリーナ
2月25日（土）：大阪・京セラドーム大阪
2月26日（日）：大阪・京セラドーム大阪
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