オリックスは7日、来季の新コーチングスタッフを発表した。前中日の波留敏夫コーチ（52）が育成チーフコーチとして新たに入団することが決まった。背番号は「90」。

新コーチングスタッフは次の通り（かぎカッコ内は背番号）。

▽1軍監督 中嶋聡「78」

▽2軍監督 小林宏 「89」

▽ヘッドコーチ 水本勝己「88」

▽巡回ヘッドコーチ 中垣征一郎

▽野手総合コーチ 風岡尚幸「76」

▽育成チーフコーチ 波留敏夫「90」

▽投手コーチ 厚沢和幸「75」

▽投手コーチ 平井正史「72」

▽投手コーチ 高山郁夫「73」

▽投手コーチ 岸田護「71」

▽投手コーチ 入来祐作「82」

▽打撃コーチ 辻竜太郎「79」

▽打撃コーチ 小谷野栄一「83」

▽打撃コーチ 高橋信二「85」

▽内野守備・走塁コーチ 梵英心「77」

▽内野守備・走塁コーチ 小島脩平「80」

▽外野守備・走塁コーチ 田口壮「81」

▽外野守備・走塁コーチ 松井佑介「70」

▽バッテリーコーチ 斎藤俊雄「87」

▽バッテリーコーチ 山崎勝己「74」

▽育成コーチ 由田 慎太郎「86」

▽育成コーチ 鈴木昂平「84」

▽育成コーチ 飯田大祐「91」