オリックス、来季スタッフを発表 前中日の波留敏夫コーチが育成チーフコーチに
2022年11月7日 16時13分
オリックスは7日、来季の新コーチングスタッフを発表した。前中日の波留敏夫コーチ（52）が育成チーフコーチとして新たに入団することが決まった。背番号は「90」。
新コーチングスタッフは次の通り（かぎカッコ内は背番号）。
▽1軍監督 中嶋聡「78」
▽2軍監督 小林宏 「89」
▽ヘッドコーチ 水本勝己「88」
▽巡回ヘッドコーチ 中垣征一郎
▽野手総合コーチ 風岡尚幸「76」
▽育成チーフコーチ 波留敏夫「90」
▽投手コーチ 厚沢和幸「75」
▽投手コーチ 平井正史「72」
▽投手コーチ 高山郁夫「73」
▽投手コーチ 岸田護「71」
▽投手コーチ 入来祐作「82」
▽打撃コーチ 辻竜太郎「79」
▽打撃コーチ 小谷野栄一「83」
▽打撃コーチ 高橋信二「85」
▽内野守備・走塁コーチ 梵英心「77」
▽内野守備・走塁コーチ 小島脩平「80」
▽外野守備・走塁コーチ 田口壮「81」
▽外野守備・走塁コーチ 松井佑介「70」
▽バッテリーコーチ 斎藤俊雄「87」
▽バッテリーコーチ 山崎勝己「74」
▽育成コーチ 由田 慎太郎「86」
▽育成コーチ 鈴木昂平「84」
▽育成コーチ 飯田大祐「91」
▽2軍監督 小林宏 「89」
▽ヘッドコーチ 水本勝己「88」
▽巡回ヘッドコーチ 中垣征一郎
▽野手総合コーチ 風岡尚幸「76」
▽育成チーフコーチ 波留敏夫「90」
▽投手コーチ 厚沢和幸「75」
▽投手コーチ 平井正史「72」
▽投手コーチ 高山郁夫「73」
▽投手コーチ 岸田護「71」
▽投手コーチ 入来祐作「82」
▽打撃コーチ 辻竜太郎「79」
▽打撃コーチ 小谷野栄一「83」
▽打撃コーチ 高橋信二「85」
▽内野守備・走塁コーチ 梵英心「77」
▽内野守備・走塁コーチ 小島脩平「80」
▽外野守備・走塁コーチ 田口壮「81」
▽外野守備・走塁コーチ 松井佑介「70」
▽バッテリーコーチ 斎藤俊雄「87」
▽バッテリーコーチ 山崎勝己「74」
▽育成コーチ 由田 慎太郎「86」
▽育成コーチ 鈴木昂平「84」
▽育成コーチ 飯田大祐「91」
おすすめ情報