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オリックス、来季スタッフを発表 前中日の波留敏夫コーチが育成チーフコーチに

2022年11月7日 16時13分

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オリックス・中嶋監督

オリックス・中嶋監督

　オリックスは7日、来季の新コーチングスタッフを発表した。前中日の波留敏夫コーチ（52）が育成チーフコーチとして新たに入団することが決まった。背番号は「90」。
　新コーチングスタッフは次の通り（かぎカッコ内は背番号）。
　▽1軍監督　中嶋聡「78」
　▽2軍監督　小林宏　「89」
　▽ヘッドコーチ　水本勝己「88」
　▽巡回ヘッドコーチ　中垣征一郎
　▽野手総合コーチ　風岡尚幸「76」
　▽育成チーフコーチ　波留敏夫「90」
　▽投手コーチ　厚沢和幸「75」
　▽投手コーチ　平井正史「72」
　▽投手コーチ　高山郁夫「73」
　▽投手コーチ　岸田護「71」
　▽投手コーチ　入来祐作「82」
　▽打撃コーチ　辻竜太郎「79」
　▽打撃コーチ　小谷野栄一「83」
　▽打撃コーチ　高橋信二「85」
　▽内野守備・走塁コーチ　梵英心「77」
　▽内野守備・走塁コーチ　小島脩平「80」
　▽外野守備・走塁コーチ　田口壮「81」
　▽外野守備・走塁コーチ　松井佑介「70」
　▽バッテリーコーチ　斎藤俊雄「87」
　▽バッテリーコーチ　山崎勝己「74」
　▽育成コーチ　由田　慎太郎「86」
　▽育成コーチ　鈴木昂平「84」
　▽育成コーチ　飯田大祐「91」

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