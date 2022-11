ライブイベント「ウマ娘 プリティーダービー 4th EVENT SPECIAL DREAMERS!! EXTRA STAGE」(DAY2)の様子 (C)Cygames, Inc.

人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』のライブイベント「ウマ娘 プリティーダービー 4th EVENT SPECIAL DREAMERS!! EXTRA STAGE」(DAY2)が6日、埼玉・ベルーナドームで開催された。『ウマ娘』初のドーム公演DAY2で、シークレットゲストとして沖野晃司(トレーナー役)も登場し、会場を盛り上げた。

『ウマ娘』は、スペシャルウィークやサイレンススズカ、トウカイテイオーなど実在する競走馬をモチーフにキャラクター化し、ゲーム、漫画、アニメなど幅広い展開で人気を博すクロスメディアコンテンツ。テレビアニメ第1期が2018年4月~6月、第2期が2021年1月~3月に放送され、週刊ヤングジャンプではオグリキャップを主人公にした漫画「ウマ娘 シンデレラグレイ」が連載中。CV担当声優は音楽番組にも出演し、「社会現象化」と紹介されている。

きのうに引き続き、過去最大のイベントとして今回のライブのステージセットは、キャストたちがステージを飛び出し、ドームを所せましと駆け抜け、熱いパフォーマンス。

立花日菜(サトノダイヤモンド役)&矢野妃菜喜(キタサンブラック役)はキャラクターの私服姿で一緒に熱唱し、Machico(トウカイテイオー役)&大西沙織(メジロマックイーン役)も名曲「木漏れ日のエール」を披露した。

曲の間にトークや企画コーナーも展開され、曲紹介の際、きのうに続いてVTR映像にレジェンドジョッキーである武豊とクリストフ・ルメールが登場しコメントを寄せると、観客は驚きつつ笑っていた。

最後にウマ娘キャストたちは衣装チェンジし、和氣あず未(スペシャルウィーク役)は、ゲーム内で実装されているスペシャルウィークの”日本総大将”衣装を披露。特別な衣装でウマ娘たちと「うまぴょい伝説」を歌い、4thライブを締めくくった。

■DAY2出演者

和氣あず未(スペシャルウィーク役)

Machico(トウカイテイオー役)

Lynn(マルゼンスキー役)

上田瞳(ゴールドシップ役)

前田玲奈(グラスワンダー役)

高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)

徳井青空(テイエムオペラオー役)

衣川里佳(ナリタブライアン役)

田所あずさ(シンボリルドルフ役)

長谷川育美(ミホノブルボン役)

石見舞菜香(ライスシャワー役)

咲々木瞳(アドマイヤベガ役)

渡部優衣(ウイニングチケット役)

大和田仁美(スマートファルコン役)

和多田美咲(メイショウドトウ役)

前田佳織里(ナイスネイチャ役)

佐伯伊織(キングヘイロー役)

遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)

田澤茉純(イクノディクタス役)

のぐちゆり(メジロパーマー役)

山根綺(ダイタクヘリオス役)

花井美春(ツインターボ役)

立花日菜(サトノダイヤモンド役)

矢野妃菜喜(キタサンブラック役)

野口瑠璃子(サクラチヨノオー役)

青山吉能(ツルマルツヨシ役)

中村カンナ(ナリタトップロード役)

春川芽生(シンボリクリスエス役)

松岡美里(タニノギムレット役)

【実況】

明坂聡美(実況役)

【ゲスト出走】

大西沙織(メジロマックイーン役)

【シークレットゲスト】

沖野晃司(トレーナー役)

■DAY2セットリスト

OVERTURE

M-01.うまぴょい伝説

ウマ娘

M-02.逃げ切りっ!Fallin’ Love

Lynn(マルゼンスキー役)、長谷川育美(ミホノブルボン役)、大和田仁美(スマートファルコン役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、山根綺(ダイタクヘリオス役)、花井美春(ツインターボ役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)

M-03.ぴょいっと♪はれるや!

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、前田玲奈(グラスワンダー役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)、青山吉能(ツルマルツヨシ役)

M-04.Make debut!

徳井青空(テイエムオペラオー役)、咲々木瞳(アドマイヤベガ役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)

M-05.ゆるパカHAPPY DAYS!

青山吉能(ツルマルツヨシ役)、春川芽生(シンボリクリスエス役)、松岡美里(タニノギムレット役)

M-06.ENDLESS DREAM!!

長谷川育美(ミホノブルボン役)、和多田美咲(メイショウドトウ役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、野口瑠璃子(サクラチヨノオー役)

M-07.立ち位置ゼロ番!順位は一番!

大和田仁美(スマートファルコン役)

M-08.笑っちゃお!

山根綺(ダイタクヘリオス役)

M-09.ミッドナイト・エピローグ

Machico(トウカイテイオー役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、花井美春(ツインターボ役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、松岡美里(タニノギムレット役)

M-10.グロウアップ・シャイン!

Machico(トウカイテイオー役)、上田瞳(ゴールドシップ役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、田所あずさ(シンボリルドルフ役)、和多田美咲(メイショウドトウ役)、野口瑠璃子(サクラチヨノオー役)、春川芽生(シンボリクリスエス役)

MC[トレセン体操]

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、前田玲奈(グラスワンダー役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、徳井青空(テイエムオペラオー役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、咲々木瞳(アドマイヤベガ役)、和多田美咲(メイショウドトウ役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)、野口瑠璃子(サクラチヨノオー役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)、沖野晃司(トレーナー役)

M-11.winning the soul

Machico(トウカイテイオー役)、田所あずさ(シンボリルドルフ役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、青山吉能(ツルマルツヨシ役)

M-12.SEVEN

Machico(トウカイテイオー役)、田所あずさ(シンボリルドルフ役)

M-13.Gaze on Me!

大和田仁美(スマートファルコン役)、和多田美咲(メイショウドトウ役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、山根綺(ダイタクヘリオス役)、松岡美里(タニノギムレット役)

M-14.Ms. VICTORIA

Lynn(マルゼンスキー役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、咲々木瞳(アドマイヤベガ役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、花井美春(ツインターボ役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、野口瑠璃子(サクラチヨノオー役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)、松岡美里(タニノギムレット役)

M-15.NEXT FRONTIER

上田瞳(ゴールドシップ役)、前田玲奈(グラスワンダー役)、徳井青空(テイエムオペラオー役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、春川芽生(シンボリクリスエス役)

M-16.BLOW my GALE

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、Lynn(マルゼンスキー役)、前田玲奈(グラスワンダー役)、徳井青空(テイエムオペラオー役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)

MC[カメアピ☆盛り上げ対決]

Lynn(マルゼンスキー役)、上田瞳(ゴールドシップ役)、長谷川育美(ミホノブルボン役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、山根綺(ダイタクヘリオス役)、花井美春(ツインターボ役)、青山吉能(ツルマルツヨシ役)、沖野晃司(トレーナー役)、明坂聡美(実況役)

M-17.大好きのタカラバコ

Lynn(マルゼンスキー役)、田所あずさ(シンボリルドルフ役)、春川芽生(シンボリクリスエス役)

M-18.Ambitious World

立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)

M-19A.走れウマ娘(Remix Ver.)

長谷川育美(ミホノブルボン役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、山根綺(ダイタクヘリオス役)、花井美春(ツインターボ役)

M-19B. Exercise the Right(Remix Ver.)

佐伯伊織(キングヘイロー役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、山根綺(ダイタクヘリオス役)

M-19C.禁断Burning Heart(Remix Ver.)

Lynn(マルゼンスキー役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、山根綺(ダイタクヘリオス役)

M-19D.ゴルシラップ

上田瞳(ゴールドシップ役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、山根綺(ダイタクヘリオス役)

M-19E. Never Looking Back(Remix Ver.)

前田玲奈(グラスワンダー役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、徳井青空(テイエムオペラオー役)、咲々木瞳(アドマイヤベガ役)、和多田美咲(メイショウドトウ役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、山根綺(ダイタクヘリオス役)、青山吉能(ツルマルツヨシ役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)

M-20.アウト・オブ・トライアングル

前田佳織里(ナイスネイチャ役)

M-21.ユメヲカケル!

前田佳織里(ナイスネイチャ役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、花井美春(ツインターボ役)

M-22.木漏れ日のエール

Machico(トウカイテイオー役)、大西沙織(メジロマックイーン役)

MC[ウマ娘 円陣]

Machico(トウカイテイオー役)、大西沙織(メジロマックイーン役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、田所あずさ(シンボリルドルフ役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、大和田仁美(スマートファルコン役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、春川芽生(シンボリクリスエス役)、松岡美里(タニノギムレット役)、沖野晃司(トレーナー役)

M-23.はじまりのSignal

立花日菜(サトノダイヤモンド役)、大西沙織(メジロマックイーン役)

M-24.ささやかな祈り

石見舞菜香(ライスシャワー役)

M-25.涙ひかって明日になれ!

渡部優衣(ウイニングチケット役)

M-26.BLAZE

衣川里佳(ナリタブライアン役)

M-27.笑顔の宝物 -Beyond The Future!-

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、上田瞳(ゴールドシップ役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、大西沙織(メジロマックイーン役)

・声のみの出演

高野麻里佳(サイレンススズカ役)

M-28.Precious Star Dreamer

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、上田瞳(ゴールドシップ役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、大西沙織(メジロマックイーン役)

M-29.We are DREAMERS!!

ウマ娘

<ENCORE>

M-30.GIRLS' LEGEND U

ウマ娘

M-31.うまぴょい伝説

ウマ娘、明坂聡美(実況役)、沖野晃司(トレーナー役)

