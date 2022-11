『東京ペダルサミット2022』が東京・アーツ千代田3331で開幕 (C)ORICON NewS inc.

ペダルエフェクターが一堂に会するイベント『東京ペダルサミット2022』が、東京・アーツ千代田3331でスタートした。

2019年以来3年ぶりの開催で、きのう5日から2日間にわたってプロ/アマチュアを問わず多くのエフェクターフリークが来場する。

同イベントには全46社、約150ブランドが出展。エフェクターの展示や試奏、トークセッション、セミナー、豪華な商品がプレゼントされるスタンプラリーなども人気を集めていた。

きょう6日の開催時間は10時~17時。入場無料となっている。

■出展者一覧

-HATA-

320design

Benten & Altergear

BIGBOSSお茶の水駅前店

Blue Guitars

CULT

G-Club Shibuya

Hook Up,Inc.

IK Multimedia

KarDiaN

Kusakusa 88 + 高木製作所

Lee Custom Amplifier + idea sound product

Limetone Audio

Miyaji Guitars

Ovaltone × flyingteapot

PCI JAPAN

Petla & Vin-Antique

Soul Power Instruments

Sound Wave lab.

Sunfish Audio

TC楽器

US Indies Booth

アンブレラカンパニー

ウィッシュツリー

オカダインターナショナル

キクタニミュージック

コルグ

シングス

シンコーミュージック・エンタテイメント

パール楽器製造

フリーバード

マキノ工房

ミックスウェーブ

メディア・インテグレーション

モリダイラ楽器

ヤマハミュージックジャパン

リットーミュージック

ローランド

御茶ノ水楽器センター

黒澤楽器店

三木楽器

小柳出電気商会

専門学校ESPエンタテインメント東京

都商会

日本エレクトロ・ハーモニックス

福嶋圭次郎

(順不同、敬称略)

■出展ブランド

-HATA-

1981 Inventions

1995fx

29 Pedals

320design

aguilar

Alexander Pedals

Alias Sound

Ampeg

api

Argenziano Effetti

Audio Disruption Devices

baguley guitar

beautiful noise effects

Beetronics

Benevale

Benson Amps

beyond

Blackberry JAM

Blackmass electrics

Blackstar

BOB BURT

Bondi Effects

BOSS

Browne Amplification

Carl Martin

Caroline Guitar Company

Chase Bliss

COLLISION DEVICES

Comawhite Custom Cable

CopperSound Pedals

Creepy Fingers

Cry Baby

CULT

Death By Audio

Diezel

DigiTech

DOD

E.W.S. JAPAN

EAR FUZZ effects

EarthQuaker Devices

EBS

Electronic Audio Experiments

Empress Effects

E.N.T EFFECTS

ESP学園ギタークラフト科

flyingteapot

Futra

Gamechanger Audio

GOAT

Heather Brown Electronical

hundred

idea sound product

IK Multimedia

Island Instruments

J. Rockett Audio Designs

JACKMAN

JAM Pedals

Jim Dunlop

JPTR FX

K.E.S

KarDiaN

KATANA SOUND

KGR Harmony

KMA

KORG

kusakusa88

LAND DEVICES

Lauren Audio

Lee Custom Amplifier

Lemon&Ginger

Limetone Audio

Line 6

LUNA STONE

Make Sounds Loudly

Meris

Mireille

miyaji custom shop

miyaji world trade gear

Morley

mt’s Lab

Mu-TRON

MUSIC WORKS

MXR

NEO

Nobels

Nu:Tekt

Nural DSP / Quad Cortex

Old Blood Noise Endeavors

OOPEGG

ORANGE

origin effects

Ovaltone

Paul Reed Smith

Pedaltrain

Petla

Positive Grid

RAT

REFERENCE CABLE

Revelation Cable

Revv Amplification

Ruach Music(ボードのみ)

Seymour Duncan

Shin’s Music

Singular Sound

SolidGoldFX

solodallas

Soul Power Instruments

Sound Wave lab.

SOUNDFROG

SOURCE AUDIO

stilblu

Sunfish Audio

surfy industries

T.N-DESIGN

TECH 21

TEISCO

Thermion

Triungulo Lab

Truetone

Two notes

Umbrella Company

Universal Audio

Verocity Effects Pedals

Vin-Antique

Violawave

VITAL AUDIO

VONGON

Voodoo Lab.

VOVOX

VOX

Wajimachine

WALRUS AUDIO

Way Huge

Weehbo Guitar Products

Wes Jeans

Westminster Effects

Xotic Effects

XTONE

Z.VEX EFFECTS

オヤイデ電気

シンコーミュージック

マーシャル・ビール(”アンプトアップラガー”)

マーシャル・フリッジ(冷蔵庫)

マキノ工房

Used Effector

(順不同)

