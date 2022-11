『RIZIN LANDMARK 4 in NAGOYA』や大みそかのBellatorとの対抗戦について語った矢地祐介 (C)ORICON NewS inc.

6日に開催される『RIZIN LANDMARK 4 in NAGOYA』(愛知・ドルフィンズアリーナ)を前日に控えた5日、名古屋市内でファンと選手が交流するイベント「前夜祭」が開催され、RIZINファイターの朝倉海、矢地祐介、浜崎朱加、さらにサプライズで昇侍が参加した。ORICON NEWSではイベント直後に矢地祐介をキャッチし、翌日に迫った大会の見どころや、大きな注目を集めている大みそかの「RIZIN VS Bellator対抗戦」などについて聞いた。

■「SNSで話題を巻き起こしてる平本選手は好きなんですけど…」

――まずは、先日の『RIZIN.39』でのボイド・アレン戦の勝利、おめでとうございました。2連敗からの勝利で反響も大きかったのでは?

【矢地】まぁ、良くも悪くもありましたね(笑)。今回は僕が勝ちにこだわって、けっこう動きのない試合だったんで。相手が何者かもわからなかったし、なかなか大胆に攻められなかったっていうのも大きいんですけど、お叱りというか「もっとやれただろう」みたいな声もあったり。もちろん、純粋に僕の勝利を喜んでくれる方がもたくさんいました。

――相手は矢地さんのことを研究できるけど、矢地さんは相手の情報が少ないという状況の試合でしたが、もう少しやりたかった部分はあった?

【矢地】そうですね。やっぱり反省する部分はたくさんあるんですけど、でも2連敗明けの試合だったんで、どうしても勝ちが欲しかったし。情報も少ないので、どうしてもちょっと固くなってしまったのかなと。ケガもないので、いつでも次の試合ができる状態です!

――『RIZIN LANDMARK 4 in NAGOYA』についてもお伺いします。今回は普段のRIZINのリングではなく、ケージで試合が行われますが、矢地さんが考えるリングとケージの違いは?

【矢地】リングはロープの隙間から外に出てしまったり、組み技で押し付けるのも難しいですし、打撃に関しては四角いのでコーナーに詰めてという戦い方も使えたりします。ケージは円に近い形なんで、コーナーに追い詰めるとかはできないんですけど、ケージ際は壁なので押し付ける「ケージレスリング」っていう展開が多くなります。だから深く幅広い技術の攻防が見れるので、ケージのほうがよりMMAっぽいかなと思います。

――メインの弥益ドミネーター聡志 VS 平本蓮の勝敗予想は?

【矢地】SNSで話題を巻き起こしてる平本選手は好きなんですけど、やっぱり実力的にはドミネーター選手の方が断然上だと思うので、ドミネーターの選手が1本で極めて完全決着で勝利するんじゃないかなと思います。

――試合会場のドルフィンズアリーナといえば、矢地選手は4年前にルイス・グスタボ選手と戦いました。

【矢地】そこで負けて、今年4月のリベンジ戦も失敗しちゃったんですけど、また3度目が実現できるように僕はまた勝っていって、次は3度目の正直でしっかり勝ちきって、リベンジしたいですね。

――『RIZIN LANDMARK 4 in NAGOYA』のPPV購入を迷っている人に、購入の一押となるようなオススメポイントを教えてください。

【矢地】格闘技やスポーツって、リアルタイムで見ることに価値があると思います。今回が歴史的な大会になる可能性もあるし、リアルタイムで見届けないと絶対に損だと思うんで、ぜひPPVを購入して、リアルタイムで選手たちの熱い戦いを見てもらえたらなと思います!

■ベラトールとの対抗戦は「第2弾までに勝ち星を重ねて、参戦を期待してもらえるように」

――大みそか大会で「RIZIN VS Bellator対抗戦」が決定しました。勝敗予想は?

【矢地】ベラトールは層が厚いし、そのなかで勝ち上がってきた選手たちが来るので、RIZIN側はちょっと厳しい戦いになるのかなっていうのが、正直な気持ちです。

――特に注目している試合は?

【矢地】やっぱり同じ階級のホベルト・サトシ・ソウザ選手対AJ・マッキー選手です。サトシ選手の強さは肌で感じているので、どこまで行くのかっていうのが気になります。

――タイミングが合えば矢地選手も対抗戦に出たかった?

【矢地】もちろん、世界の強豪と力比べをずっとしたかったし、それが僕のテーマなので、 僕も参戦したかったなって気持ちはあります。

――対抗戦の第2弾がアメリカで、となったら?

【矢地】はい、今は説得力がないですが、そこまでしっかり勝ち星を重ねて、皆さんに出てほしいと期待していただけるような位置まで持っていきたいですね。

――ベラトールで興味のある選手は?

【矢地】同じライト級の選手はみんな気になりますが、RIZINにも出ていて今はベラトールのチャンピオンのパトリッキー・“ピットブル”・フレイレですね。

◆『ANGEL CHAMPAGNE presents RIZIN LANDMARK 4 in NAGOYA』

日時:11月6日(日) 後0:30開場/後2:00開始(予定)

会場:ドルフィンズアリーナ(愛知県体育館)

チケット:発売中

PPV:RIZIN STREAM PASS 、ABEMAほか

●対戦カード

【OPファイト】佐藤執斗 VS KAZUNORI(53キロ契約)

【OPファイト】久保健太 VS 秀義(57キロ契約)

【OPファイト】日比野“エビ中”純也 VS 吉田陸(61キロ契約)

第1試合 奥田啓介VS 久保優太(66キロ契約)

第2試合 魚井フルスイング VS ヤン・ジヨン(61キロ契約)

第3試合 アラン“ヒロ”ヤマニハ VS 川村泰博(61キロ契約)

第4試合 青井人 VS 鈴木博昭(66キロ契約)

第5試合 中村優作 VS 征矢貴(57キロ契約)

第6試合 SARAMI VS ラーラ・フォントーラ(49キロ契約)

第7試合 カルリ・ギブレイン VS 貴賢神(無差別級)

第8試合 ミノワマンZ VS 侍マーク・ハント(120キロ契約)

第9試合 元谷友貴 VS 倉本一真(61キロ契約)

第10試合 今成正和 VS 鈴木千裕(66キロ契約)

第11試合 弥益ドミネーター聡志 VS 平本蓮(70キロ契約)

関連キーワード エンタメ総合