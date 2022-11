『RIZIN LANDMARK 4 in NAGOYA』や大みそかのBellatorとの対抗戦について語った朝倉海 (C)ORICON NewS inc.

6日に開催される『RIZIN LANDMARK 4 in NAGOYA』(愛知・ドルフィンズアリーナ)を前日に控えた5日、名古屋市内でファンと選手が交流するイベント「前夜祭」が開催され、RIZINファイターの朝倉海、矢地祐介、浜崎朱加、さらにサプライズで昇侍が参加した。ORICON NEWSではイベント直後に朝倉海をキャッチし、翌日に迫った大会の見どころや、大きな注目を集めている大みそかの「RIZIN VS Bellator対抗戦」などについて聞いた。

■ケガの回復は順調も「大みそかは今の時点では『出ます』とハッキリとは言えない」

――まず、現在の体調や怪我からの回復具合はいかがでしょうか?

【海】拳の手術をしたのですが、ほぼ9割ぐらい治りました。もう本格的な練習ができるようになって、回復は順調です。

――大みそかには間に合いそうでしょうか?

【海】気持ちとしては出たいんですけど、ちょっと今の時点では「出ます」とハッキリとは言えないので、もう少し直前まで調整して、万全の状態で準備ができたら出る、もしそうじゃなければ次の試合は来年にしようと思います。

――『RIZIN LANDMARK 4 in NAGOYA』が行われるドルフィンズアリーナは、3年前に海さんが堀口恭司に勝利した会場です。自分の中でも縁起のいい会場という印象でしょうか?

【海】そうですね。堀口選手と対戦して、国民ほとんどの人が僕が負けると思ってた試合だったんですけど、それを覆して勝つことができたので、僕の中でもすごく特別な思い入れのある試合ができた特別な会場です。

――地元の豊橋市も近いですし、今回も体調が万全だったら出たかった?

【海】あれ以来、地元の愛知県で試合ができてないんで、来年以降に体調が万全になったら、またドルフィンズアリーナで試合をやりたいなと思います。

――「LANDMARK」は普段のRIZINのリングではなく、ケージで試合が行われますが、海さんが考えるリングとケージの違いは?

【海】僕のイメージだと、リングだとコーナーがあるので相手を追い詰めやすいというか、仕留めやすいので、KOが生まれやすい。ケージだと足を使うと逃げやすいけど、壁として使って立ち上がることができるので、打撃の選手には有利になるのかな。僕はケージのほうが多分得意だと思います。

■Bellatorとの対抗戦は「出られないことがすごく悔しいし、歯がゆい気持ち」

――メインの弥益ドミネーター聡志 VS 平本蓮の勝敗予想は?

【海】ドミネーター選手が勝つ可能性が高いかなと思います。平本くんは打撃がうまいですけど、組みや寝技の展開になったときにまだ対応できなくて、打撃で倒しきれずに寝技で極められちゃうんじゃないかと思います。

――海さんの平本選手の印象は?

【海】格闘技を盛り上げたいとか、注目度を高めたいっていうことに徹してる感じがします、ただ試合をすればいいって思ってる選手よりも、平本君みたいにいろんな方法を使って注目を集めるように頑張ってる選手っていうのは、僕は個人的にすごく好きだし、なんか応援したいなと思うし、頑張ってほしいですね。

――大みそか大会で「RIZIN VS Bellator対抗戦」が決定しました。勝敗予想は?

【海】本当に「よく呼べたな」っていうレベルのトップの選手がベラトールからくるので、勝敗予想ではRIZINは不利だと思います。その対抗戦に自分が出られないことが、すごく悔しいし、歯がゆい気持ちです。本当だったら僕が(バンタム級のフアン・)アーチュレッタ選手と戦わなきゃいけなかったと思うし、日本を背負って世界の強豪選手と戦いたいっていう思いが1番あったんで。今回ちょっと怪我で、(試合を)決めることができなかったんですけど、そこに立てていない自分が悔しいです。

――対抗戦の第2弾がアメリカでやるということになったら、ぜひ参加したい?

【海】絶対にRIZINを代表してやりたいです。ベラトールだと金網ですが、僕はいつもジムで金網で練習してるんで、そっちの方も慣れてますし。とにかく、世界の強豪選手とうずっと戦いたい思ってる僕があそこに出ていかなきゃいけないし、来年は必ずそういう舞台に立ちたいなと思います。

◆『ANGEL CHAMPAGNE presents RIZIN LANDMARK 4 in NAGOYA』

日時:11月6日(日) 後0:30開場/後2:00開始(予定)

会場:ドルフィンズアリーナ(愛知県体育館)

チケット:発売中

PPV:RIZIN STREAM PASS 、ABEMAほか

●対戦カード

【OPファイト】佐藤執斗 VS KAZUNORI(53キロ契約)

【OPファイト】久保健太 VS 秀義(57キロ契約)

【OPファイト】日比野“エビ中”純也 VS 吉田陸(61キロ契約)

第1試合 奥田啓介VS 久保優太(66キロ契約)

第2試合 魚井フルスイング VS ヤン・ジヨン(61キロ契約)

第3試合 アラン“ヒロ”ヤマニハ VS 川村泰博(61キロ契約)

第4試合 青井人 VS 鈴木博昭(66キロ契約)

第5試合 中村優作 VS 征矢貴(57キロ契約)

第6試合 SARAMI VS ラーラ・フォントーラ(49キロ契約)

第7試合 カルリ・ギブレイン VS 貴賢神(無差別級)

第8試合 ミノワマンZ VS 侍マーク・ハント(120キロ契約)

第9試合 元谷友貴 VS 倉本一真(61キロ契約)

第10試合 今成正和 VS 鈴木千裕(66キロ契約)

第11試合 弥益ドミネーター聡志 VS 平本蓮(70キロ契約)

関連キーワード エンタメ総合